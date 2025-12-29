Das schwedische Bruttoinlandsprodukt (BIP) y/y spiegelt Veränderungen des Gesamtwertes aller in Schweden produzierten Waren und Dienstleistungen im laufenden Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres wider. Diese Variante des Indikators wird um die Auswirkungen von Feiertagen und freien Tagen bereinigt.

Das schwedische BIP wird nach dem Ausgaben- und Produktionsansatz berechnet. Nach dem ersten Ansatz werden die Gesamtausgaben für alle während des Berichtszeitraums im Land produzierten Enderzeugnisse und Dienstleistungen berechnet. Zunächst werden die Ausgaben für die einzelnen Komponenten berechnet, die dann zum aggregierten BIP addiert werden. Beim Produktionsansatz wird das BIP auf der Grundlage der aggregierten Wertschöpfung berechnet. Da die resultierenden Werte in diesen beiden Ansätzen voneinander abweichen können (die Differenz kann bis zu 0,9 Prozentpunkte betragen), führt eine Gruppe von Experten eine zusätzliche Analyse der Komponenten durch, um die Berechnung des endgültigen BIP auszugleichen.

Beim Produktionsansatz für die BIP-Berechnung werden zur Berechnung der Wertschöpfung die Zwischenkosten vom Gesamtwert der hergestellten Güter abgezogen. Die Ausgaben werden auf der Grundlage der aktuellen Preise bestimmt, auf die der Deflator angewandt wird.

Der Ausgabenansatz ist die Summe aller Endausgaben innerhalb der Wirtschaft. Dazu gehören die Endausgaben für Konsum, Bruttokapitalbildung und Nettoexporte von Waren und Dienstleistungen.

Das BIP ist der Hauptindikator für den Zustand der nationalen Wirtschaft und ein wichtiger Indikator für den Entwicklungsstand des Landes. Das BIP-Wachstum kann sich positiv für die Schwedische Krone auswirken.

Grafik der letzten Werte: