Klasse CExpertTrailing

CExpertTrailing ist eine Basisklasse für die Implementierung von Algorithmen für Positionensteuerung, darum bietet sie Schnittstelle und tut nichts.

Damit "Trailing" in einer anderen Weise arbeitet, müssen Sie:

1. Algorithmen von Steuerung offener Positionen bestimmen;

2. Ihre eigene von CExpertTrailing geerbte Klasse erstellen;

3. virtuelle Methoden der Basisklasse in Ihrer Klasse überschreiben und Ihre Algorithmen hinzufügen.

Als Beispiel betrachten wir eine beliebige mqh-Datei aus dem Ordner Expert\Trailing.

Beschreibung

Klasse CExpertTrailing ist eine Basis für die Implementierung von Algorithmen für Steuerung offener Positionen.

Deklaration

class CExpertTrailing : public CExpertBase

Kopf

#include <Expert\ExpertTrailing.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CExpertBase CExpertTrailing Direkte Ableitungen CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR

Gruppen der Klassenmethode

Methoden von Prüfung der Notwendigkeit Pending-Order zu steuern virtual CheckTrailingStopLong Findet hinzu, ob Long-Position-Eigenschaften geändert werden sollen virtual CheckTrailingStopShort Findet hinzu, ob Short-Position-Eigenschaften geändert werden sollen