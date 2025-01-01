DokumentationKategorien
Klasse CExpertTrailing

CExpertTrailing ist eine Basisklasse für die Implementierung von Algorithmen für Positionensteuerung, darum bietet sie Schnittstelle und tut nichts.

Damit "Trailing" in einer anderen Weise arbeitet, müssen Sie:

1. Algorithmen von Steuerung offener Positionen bestimmen;
2. Ihre eigene von CExpertTrailing geerbte Klasse erstellen;
3. virtuelle Methoden der Basisklasse in Ihrer Klasse überschreiben und Ihre Algorithmen hinzufügen.

Als Beispiel betrachten wir eine beliebige mqh-Datei aus dem Ordner Expert\Trailing.

Beschreibung

Klasse CExpertTrailing ist eine Basis für die Implementierung von Algorithmen für Steuerung offener Positionen.

Deklaration

   class CExpertTrailing : public CExpertBase

Kopf

   #include <Expert\ExpertTrailing.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

Direkte Ableitungen

CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR

Gruppen der Klassenmethode

Methoden von Prüfung der Notwendigkeit Pending-Order zu steuern

 

virtual CheckTrailingStopLong

Findet hinzu, ob Long-Position-Eigenschaften geändert werden sollen

virtual CheckTrailingStopShort

Findet hinzu, ob Short-Position-Eigenschaften geändert werden sollen

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

 