Klasse CExpertTrailing
CExpertTrailing ist eine Basisklasse für die Implementierung von Algorithmen für Positionensteuerung, darum bietet sie Schnittstelle und tut nichts.
Damit "Trailing" in einer anderen Weise arbeitet, müssen Sie:
1. Algorithmen von Steuerung offener Positionen bestimmen;
2. Ihre eigene von CExpertTrailing geerbte Klasse erstellen;
3. virtuelle Methoden der Basisklasse in Ihrer Klasse überschreiben und Ihre Algorithmen hinzufügen.
Als Beispiel betrachten wir eine beliebige mqh-Datei aus dem Ordner Expert\Trailing.
Beschreibung
Klasse CExpertTrailing ist eine Basis für die Implementierung von Algorithmen für Steuerung offener Positionen.
Deklaration
class CExpertTrailing : public CExpertBase
Kopf
#include <Expert\ExpertTrailing.mqh>
Vererbungshierarchie
CExpertTrailing
Direkte Ableitungen
CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR
Gruppen der Klassenmethode
Methoden von Prüfung der Notwendigkeit Pending-Order zu steuern
virtual CheckTrailingStopLong
Findet hinzu, ob Long-Position-Eigenschaften geändert werden sollen
virtual CheckTrailingStopShort
Findet hinzu, ob Short-Position-Eigenschaften geändert werden sollen
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators