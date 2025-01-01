DokumentationKategorien
Klasse CExpertMoney

CExpertMoney ist eine Basisklasse für die Implementierung von Algorithmen für Risiko- und Geldmanagement.

Beschreibung

Klasse CExpertMoney ist eine Basis für die Implementierung von Algorithmen für Risiko- und Geldmanagement.

Deklaration

   class CExpertMoney : public CObject

Kopf

   #include <Expert\ExpertMoney.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

Direkte Ableitungen

CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized

Gruppen der Klassenmethode

Zugriff auf geschützte Daten

 

Percent

Setzt den Wert des Parameters "Prozentsatz für Risiko"

Initialisierung

 

virtual ValidationSettings

Überprüft die Einstellungen

Methoden von Prüfung der Notwendigkeit eine Position zu eröffnen/umkehren/schließen

 

virtual CheckOpenLong

Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position

virtual CheckOpenShort

Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Short-Position

virtual CheckReverse

Bestimmt das Volumen für Position-Umkehr

virtual CheckClose

Findet heraus, ob eine Position geschlossen werden soll

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators