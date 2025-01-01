Klasse CExpertMoney
CExpertMoney ist eine Basisklasse für die Implementierung von Algorithmen für Risiko- und Geldmanagement.
Beschreibung
Deklaration
class CExpertMoney : public CObject
Kopf
#include <Expert\ExpertMoney.mqh>
Vererbungshierarchie
CExpertMoney
Direkte Ableitungen
CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized
Gruppen der Klassenmethode
Zugriff auf geschützte Daten
Setzt den Wert des Parameters "Prozentsatz für Risiko"
Initialisierung
|
virtual ValidationSettings
Überprüft die Einstellungen
Methoden von Prüfung der Notwendigkeit eine Position zu eröffnen/umkehren/schließen
|
virtual CheckOpenLong
Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position
virtual CheckOpenShort
Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Short-Position
virtual CheckReverse
Bestimmt das Volumen für Position-Umkehr
virtual CheckClose
Findet heraus, ob eine Position geschlossen werden soll
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators