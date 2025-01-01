DokumentationKategorien
OnObjectChange

Virtueller Handler des Ereignisses CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE des Chartobjekts.

virtual bool  OnObjectChange()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.