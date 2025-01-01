Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndObjOnObjectChange OnEventTextColorColorBackgroundColorBorderFontFontSizeZOrderOnObjectCreateOnObjectChangeOnObjectDeleteOnObjectDragOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetFontOnSetFontSizeOnSetZOrderOnDestroyOnChange OnObjectChange Virtueller Handler des Ereignisses CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE des Chartobjekts. virtual bool OnObjectChange() Rückgabewert true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false. OnObjectCreate OnObjectDelete