- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
FontSize (Get-Methode)
Erhält den Wert der Eigenschaft OBJPROP_FONTSIZE (Schriftgröße) eines Chartobjekts.
|
int FontSize()
Rückgabewert
Der Wert der Eigenschaft OBJPROP_FONTSIZE des Chartobjekts.
FontSize (Set-Methode)
Setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_FONTSIZE (Schriftgröße) eines Chartobjekts.
|
bool FontSize(
Parameter
value
[in] Der neue Wert der Eigenschaft OBJPROP_FONTSIZE.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.