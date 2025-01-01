DokumentationKategorien
Text (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft OBJPROP_TEXT (Text) eines Chartobjekts.

string  Text()

Rückgabewert

Der Wert OBJPROP_TEXT des Chartobjekts.

Text (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_TEXT (Text) eines Chartobjekts.

bool  Text(
   const string  value      // Wert
   )

Parameter

value

[in]  Der neue Wert der Eigenschaft OBJPROP_TEXT.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.