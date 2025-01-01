DokumentationKategorien
ColorBorder (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft OBJPROP_BORDER_COLOR (Rahmenfarbe) eines Chartobjekts.

color  ColorBorder()

Rückgabewert

Der Wert der Eigenschaft OBJPROP_BORDER_COLOR des Chartobjekts.

ColorBorder (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_BORDER_COLOR (Rahmenfarbe) eines Chartobjekts.

bool  ColorBorder(
   const color  value      // Wert
   )

Parameter

value

[in]  Der neue Wert der Eigenschaft OBJPROP_BORDER_COLOR.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.