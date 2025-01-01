OnMouseEvent

Behandelt Mausereignisse (das Chart-Ereignis CHARTEVENT_MOUSE_MOVE).

virtual bool OnMouseEvent(

const int x,

const int y,

const int flags

)

Parameter

x

[in] X-Koordinate des Mauszeigers relativ zur oberen linken Ecke des Charts.

y

[in] Y-Koordinate des Mauszeigers relativ zur oberen linken Ecke des Charts.

flags

[in] Flags von Status der Maustasten.

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.