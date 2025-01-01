- Create
- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- Name
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Rect
- Left
- Top
- Right
- Bottom
- Width
- Height
- Move
- Shift
- Resize
- Contains
- Alignment
- Align
- Id
- IsEnabled
- Enable
- Disable
- IsVisible
- Visible
- Show
- Hide
- IsActive
- Activate
- Deactivate
- StateFlags
- StateFlagsSet
- StateFlagsReset
- PropFlags
- PropFlagsSet
- PropFlagsReset
- MouseX
- MouseY
- MouseFlags
- MouseFocusKill
- OnCreate
- OnDestroy
- OnMove
- OnResize
- OnEnable
- OnDisable
- OnShow
- OnHide
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnClick
- OnChange
- OnMouseDown
- OnMouseUp
- OnDragStart
- OnDragProcess
- OnDragEnd
- DragObjectCreate
- DragObjectDestroy
ControlFind
Erhält das Steuerelement des Containers an der angegebenen ID.
|
virtual CWnd* ControlFind(
Parameter
id
[in] Die ID des gewünschten Steuerelements.
Rückgabewert
Ein Zeiger auf ein Steuerelement aus dem Container.
Hinweis
Die Basisklassenmethode hat keinen Elementcontainer, sie bietet Zugriffsmechanismus für ihre Nachfolger. Wenn die gewünschte ID mit ihrer eigenen gleich ist, gibt ein Zeiger auf sie selbst (this) zurück.