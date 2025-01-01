DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndControlFind 

ControlFind

Erhält das Steuerelement des Containers an der angegebenen ID.

virtual CWnd*  ControlFind(
   const long  id      // ID
   )

Parameter

id

[in]  Die ID des gewünschten Steuerelements.

Rückgabewert

Ein Zeiger auf ein Steuerelement aus dem Container.

Hinweis

Die Basisklassenmethode hat keinen Elementcontainer, sie bietet Zugriffsmechanismus für ihre Nachfolger. Wenn die gewünschte ID mit ihrer eigenen gleich ist, gibt ein Zeiger auf sie selbst (this) zurück.