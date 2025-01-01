DokumentationKategorien
ZOrder (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft OBJPROP_ZORDER eines Chartobjekts.

long  ZOrder()

Rückgabewert

Wert der Eigenschaft OBJPROP_ZORDER des Chartobjekts.

ZOrder (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_ZORDER eines Chartobjekts.

bool  ZOrder(
   const long  value      // Wert
   )

Parameter

value

[in]  Der neue Wert der Eigenschaft OBJPROP_ZORDER.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.