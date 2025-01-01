- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
ZOrder (Get-Methode)
Erhält den Wert der Eigenschaft OBJPROP_ZORDER eines Chartobjekts.
|
long ZOrder()
Rückgabewert
Wert der Eigenschaft OBJPROP_ZORDER des Chartobjekts.
ZOrder (Set-Methode)
Setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_ZORDER eines Chartobjekts.
|
bool ZOrder(
Parameter
value
[in] Der neue Wert der Eigenschaft OBJPROP_ZORDER.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.