OnObjectDelete 

OnObjectDelete

Virtueller Handler des Ereignisses CHARTEVENT_OBJECT_DELETE des Chartobjekts.

virtual bool  OnObjectDelete()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.