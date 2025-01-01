DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndObjColorBackground 

ColorBackground (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft OBJPROP_BGCOLOR (Hintergrundfarbe) eines Chartobjekts.

color  ColorBackground()

Rückgabewert

Der Wert der Eigenschaft OBJPROP_BGCOLOR des Chartobjekts.

ColorBackground (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_BGCOLOR (Farbe) eines Chartobjekts.

bool  ColorBackground(
   const color  value      // Wert
   )

Parameter

value

[in]  Der neue Wert der Eigenschaft OBJPROP_BGCOLOR.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.