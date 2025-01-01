DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndObjFont 

Font (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft OBJPROP_FONT (Schrift) eines Chartobjekts.

string  Font()

Rückgabewert

Der Wert der Eigenschaft OBJPROP_FONT des Chartobjekts.

Font (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_FONT (Schrift) eines Chartobjekts.

bool  Font(
   const string  value      // Wert
   )

Parameter

value

[in]  Der neue Wert der Eigenschaft OBJPROP_FONT.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.