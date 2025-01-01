- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
Font (Get-Methode)
Erhält den Wert der Eigenschaft OBJPROP_FONT (Schrift) eines Chartobjekts.
|
string Font()
Rückgabewert
Der Wert der Eigenschaft OBJPROP_FONT des Chartobjekts.
Font (Set-Methode)
Setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_FONT (Schrift) eines Chartobjekts.
|
bool Font(
Parameter
value
[in] Der neue Wert der Eigenschaft OBJPROP_FONT.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.