- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
OnEvent
Behandelt alle Chart-Ereignisse.
|
virtual bool OnEvent(
Parameter
id
[in] Identifikator des Ereignisses.
lparam
[in] Referenz auf den Parameter eines Ereignisses von long-Typ.
dparam
[in] Referenz auf den Parameter eines Ereignisses von double-Typ.
sparam
[in] Referenz auf den Parameter eines Ereignisses von string-Typ.
Rückgabewert
true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.