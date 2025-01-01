OnSetZOrder

Virtueller Handler des Ereignisses "SetZOrder" (Änderung des Parameters OBJPROP_ZORDER) des Steuerelements.

virtual bool OnSetZOrder()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.

Hinweis

Basisklassenmethode tut nichts und gibt immer true zurück.