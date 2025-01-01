DokumentationKategorien
Deaktiviert die Fähigkeit des Elements auf Benutzeraktionen zu reagieren.

virtual bool  Disable()

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.

Hinweis

Wenn der Modus deaktiviert ist, behandelt das Element keine externe Ereignisse.