Request

Son istek yapısının kopyasını alır.

void  Request(
   MqlTradeRequest&  request      // hedef yapı
   ) const 

Parametreler

request

[out] MqlTradeRequest tipli yapının referansı.

Dönüş değeri

Yok.