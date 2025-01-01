DokümantasyonBölümler
OrderDelete

Bekleyen emri siler.

bool  OrderDelete(
   ulong  ticket      // emir fişi
   )

Parametreler

ticket

[in]  Emir fişi.

Dönüş değeri

Temel yapılar başarıyla denetlenirse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

OrderDelete(...) yönteminin başarıyla sonuçlanması her zaman başarılı bir alım-satım işlemi uygulandığı anlamına gelmez. Bu yüzden, alım-satım isteğinin sonucunun (işlem sunucusunun dönüş kodu) ResultRetcode() yöntemi kullanılarak denetlenmesi önemlidir.