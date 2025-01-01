DokümantasyonBölümler
Result

Son istek sonucu yapısının kopyasını alır.

void  Result(
   MqlTradeResult&  result      // referans
   ) const 

Parametreler

result

[out] MqlTradeResult tipli yapının referansı.

Dönüş değeri

Yok.