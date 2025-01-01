DokümantasyonBölümler
RequestType

Son istekte kullanılan emir tipini alır.

ENUM_ORDER_TYPE  RequestType() const 

Dönüş değeri

Son istekte kullanılan emir tipi (ENUM_ORDER_TYPE sayımının değerlerinden biri).