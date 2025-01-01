DokümantasyonBölümler
Geçerli istek (ask) fiyatını alır (yeniden teklif).

double  ResultAsk() const 

Dönüş değeri

Geçerli istek (ask) fiyatı (yeniden teklif).