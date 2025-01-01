DokümantasyonBölümler
Ters pozisyonun fişini alır.

ulong  RequestPositionBy() const

Dönüş değeri

Son istekte kullanılan ters pozisyonun fişi.