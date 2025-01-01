DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTradeFormatRequest 

FormatRequest

Son istek parametreleriye biçimlendirilmiş bir dizgi hazırlar.

string  FormatRequest(
   string&                 str,         // hedef dizgi
   const MqlTradeRequest&  request      // istek
   ) const

Parametreler

str

[in]  Referansla geçirilen hedef dizgi.

request

[in]  Son istek parametrelerini içeren MqlTradeRequest tipli bir yapı.

Dönüş değeri

Yok.