MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTradeRequestActionDescription 

RequestActionDescription

Alım-satım işlem tipini dizgi biçiminde alır.

string  RequestActionDescription() const 

Dönüş değeri

Son istekte kullanılan alım-satım işleminin tipi (dizgi biçiminde).