SetTypeFillingBySymbol

Belirtilen sembol ayarlarına göre emir uygulama yöntemini ayarlar.

bool  SetTypeFillingBySymbol(
   const string   symbol      // sembol ismi
   )

Parametreler

symbol

[in] SYMBOL_FILLING_MODE hanesinde izin verilen uygulama yöntemi bulunan sembolün ismi.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', dolgu yöntemi tanımlama başarısız ise 'false'

Not

Sembol üzerinde SYMBOL_FILLING_FOK ve SYMBOL_FILLING_IOC yöntemlerine birlikte izin veriliyorsa, emir için ORDER_FILLING_FOK değeri ayarlanır.