SetTypeFillingBySymbol
Belirtilen sembol ayarlarına göre emir uygulama yöntemini ayarlar.
|
bool SetTypeFillingBySymbol(
Parametreler
symbol
[in] SYMBOL_FILLING_MODE hanesinde izin verilen uygulama yöntemi bulunan sembolün ismi.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', dolgu yöntemi tanımlama başarısız ise 'false'
Not
Sembol üzerinde SYMBOL_FILLING_FOK ve SYMBOL_FILLING_IOC yöntemlerine birlikte izin veriliyorsa, emir için ORDER_FILLING_FOK değeri ayarlanır.