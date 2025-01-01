DokümantasyonBölümler
Alım-satım isteği kontrolü sonucunun yapısı (MqlTradeCheckResult)

Bir alım-satım sunucusuna, bir alım-satım işlemi için istek göndermeden önce kontrol edilmesi önerilir. Kontrol edilen istek ve MqlTradeCheckResult yapı değişkeninin parametre olarak geçirildiği OrderCheck() fonksiyonu ile kontrol gerçekleştirilir. Kontrol sonucu bu değişkene yazılacaktır.

struct MqlTradeCheckResult
  {
   uint         retcode;             // Cevap kodu
   double       balance;             // İşlemin gerçekleştirilmesinden sonraki bakiye
   double       equity;              // İşlemin gerçekleştirilmesinden sonraki varlık
   double       profit;              // Yüzer kar
   double       margin;              // Marjin (teminat) gereklilikleri
   double       margin_free;         // Serbest teminat
   double       margin_level;        // Marjin seviyesi
   string       comment;             // Cevap kodunun yorumu (hata tarifi)
  };

Alanların Açıklaması

Alan

Açıklama

retcode

Dönüş kodu

balance

Alım-satım işleminden sonra gerçekleşecek bakiye değeri

equity

Alım-satım işleminden sonra gerçekleşecek varlık değeri

profit

Alım-satım işleminden sonra gerçekleşecek yüzer karın değeri

margin

Alım-satım işlemi için istenen teminat

margin_free

Alım-satım işleminin gerçekleşmesinden sonra geriye kalacak olan serbest teminat

margin_level

Alım-satım işleminin gerçekleşmesinden sonra ayarlanacak teminat seviyesi

yorum

Cevap kodunun yorumu, hata tarifi

