Alım-satım isteği kontrolü sonucunun yapısı (MqlTradeCheckResult)
Bir alım-satım sunucusuna, bir alım-satım işlemi için istek göndermeden önce kontrol edilmesi önerilir. Kontrol edilen istek ve MqlTradeCheckResult yapı değişkeninin parametre olarak geçirildiği OrderCheck() fonksiyonu ile kontrol gerçekleştirilir. Kontrol sonucu bu değişkene yazılacaktır.
|
struct MqlTradeCheckResult
Alanların Açıklaması
|
Alan
|
Açıklama
|
retcode
|
balance
|
Alım-satım işleminden sonra gerçekleşecek bakiye değeri
|
equity
|
Alım-satım işleminden sonra gerçekleşecek varlık değeri
|
profit
|
Alım-satım işleminden sonra gerçekleşecek yüzer karın değeri
|
margin
|
Alım-satım işlemi için istenen teminat
|
margin_free
|
Alım-satım işleminin gerçekleşmesinden sonra geriye kalacak olan serbest teminat
|
margin_level
|
Alım-satım işleminin gerçekleşmesinden sonra ayarlanacak teminat seviyesi
|
yorum
|
Cevap kodunun yorumu, hata tarifi
