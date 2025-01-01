Alım-satım isteği kontrolü sonucunun yapısı (MqlTradeCheckResult)

Bir alım-satım sunucusuna, bir alım-satım işlemi için istek göndermeden önce kontrol edilmesi önerilir. Kontrol edilen istek ve MqlTradeCheckResult yapı değişkeninin parametre olarak geçirildiği OrderCheck() fonksiyonu ile kontrol gerçekleştirilir. Kontrol sonucu bu değişkene yazılacaktır.

struct MqlTradeCheckResult

{

uint retcode; // Cevap kodu

double balance; // İşlemin gerçekleştirilmesinden sonraki bakiye

double equity; // İşlemin gerçekleştirilmesinden sonraki varlık

double profit; // Yüzer kar

double margin; // Marjin (teminat) gereklilikleri

double margin_free; // Serbest teminat

double margin_level; // Marjin seviyesi

string comment; // Cevap kodunun yorumu (hata tarifi)

};

Alanların Açıklaması

Alan Açıklama retcode Dönüş kodu balance Alım-satım işleminden sonra gerçekleşecek bakiye değeri equity Alım-satım işleminden sonra gerçekleşecek varlık değeri profit Alım-satım işleminden sonra gerçekleşecek yüzer karın değeri margin Alım-satım işlemi için istenen teminat margin_free Alım-satım işleminin gerçekleşmesinden sonra geriye kalacak olan serbest teminat margin_level Alım-satım işleminin gerçekleşmesinden sonra ayarlanacak teminat seviyesi yorum Cevap kodunun yorumu, hata tarifi

Ayrıca Bakınız

Alım-Satım İsteğinin Yapısı, Mevcut Fiyatlar için Yapı, OrderSend, OrderCheck