RequestStopLimit

Son istekte kullanılmış olan Stop Limit tipli bekleyen emrin fiyatını alır.

double  RequestStoplimit() const 

Dönüş değeri

Son istekte kullanılmış olan Stop Limit tipli bekleyen emrin fiyatı.