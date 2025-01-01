void OnStart()

{

//--- Yardımcı diziler

double Ups[],Downs[];

datetime Time[];

//--- Dizileri zaman serileri şeklinde ayarla

ArraySetAsSeries(Ups,true);

ArraySetAsSeries(Downs,true);

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- Fractals göstergesinin tanıtıcı değerini oluştur

int FractalsHandle=iFractals(NULL,0);

Print("FractalsHandle = ",FractalsHandle);

//--- Son hata değerini sıfır olarak ayarla

ResetLastError();

//--- Gösterge değerlerini kopyalamayı dene

int copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);

if(copied<=0)

{

Print("Üsteki fraktaller kopyalanamıyor. Hata = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- Gösterge değerlerini kopyalamayı dene

copied=CopyBuffer(FractalsHandle,1,0,1000,Downs);

if(copied<=0)

{

Print("Alttaki fraktaller kopyalanamıyor. Hata = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- Son 1000 çubuğun açılış verisini içeren zaman serisini kopyala

copied=CopyTime(NULL,0,0,1000,Time);

if(copied<=0)

{

Print("Son 1000 çubuğun açılış zamanını kopyalama işlemi başarısız oldu");

return;

}



int upcounter=0,downcounter=0; // okların sayısını al

bool created;// nesne oluşturma denemesinin sonucunu al

for(int i=2;i<copied;i++)// iFractals göstergesinin değerlerini gözden geçir

{

if(Ups[i]!=EMPTY_VALUE)// Üst fraktal bulundu

{

if(upcounter<10)// 10 "Yukarı" (Up) oktan fazlasını oluşturma

{

//--- Bir "Up" nesnesi oluşturmayı dene

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_UP,0,Time[i],Ups[i]);

if(created)// Oluşturulduysa - ayarlamayı yapalım

{

//--- Çubuğu örtmemesi için tutturma noktası aşağıda olacak

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_BOTTOM);

//--- Son rötuş - boyayalım

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrBlue);

upcounter++;

}

}

}

if(Downs[i]!=EMPTY_VALUE)// Daha düşük bir fraktal bulundu

{

if(downcounter<10)// 10 "Aşağı" (Down) oktan fazlasını oluşturma

{

//--- Bir "Down" nesnesi oluşturmayı dene

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,0,Time[i],Downs[i]);

if(created)// Oluşturulduysa - ayarlamayı yapalım

{

//--- Çubuğu örtmemesi için tutturma noktası yukarıda olacak

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_TOP);

//--- Son rötuş - boyayalım

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrRed);

downcounter++;

}

}

}

}

}