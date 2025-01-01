- Nesne Tipleri
- Nesne Özellikleri
- Nesne Bağlama Yöntemleri
- Çizelge köşesi
- Nesnelerin Görünürlükleri
- Elliott Dalga Seviyeleri
- Gann Nesneleri
- Web Renkleri
- Wingdings
Nesne Tutturma Yöntemleri
Metinler, Etiketler, Biteşlem ve Biteşlem etiketi (OBJ_TEXT, OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP ve OBJ_BITMAP_LABEL) grafiksel nesneleri, OBJPROP_ANCHOR özelliği ile tanımanan 9 farklı tutturma yöntemin birini içerebilirler.
|
Nesne
|
Tanıtıcı
|
X/Y
|
Width/Height
|
Date/Price
|
Text
|
—
|
—
|
Evet
|
—
|
Evet
|
Evet
|
Etiket
|
Evet
|
Evet (salt okunur)
|
—
|
Evet
|
Evet
|
Evet
|
Düğme
|
Evet
|
Evet
|
—
|
Evet
|
—
|
—
|
Bitmap
|
—
|
Evet (salt okunur)
|
Evet
|
—
|
Evet
|
—
|
Bitmap Etiketi
|
Evet
|
Evet (salt okunur)
|
—
|
Evet
|
Evet
|
—
|
Düzenle
|
Evet
|
Evet
|
—
|
Evet
|
—
|
—
|
Dikdörtgen Etiket
|
Evet
|
Evet
|
—
|
Evet
|
—
|
—
Tabloda şu tasarımlar kullanılabilir:
- X/Y – tutturma noktalarının koordinatları çizelge köşesine göre, pikseller cinsinden belirlenir;
- Width/Height – nesnelerin bir yüksekliği ve genişliği vardır. "Salt okunur" modunda genişlik ve yükseklik değerleri sadece bir defa – nesnenin çizelgeye eklenmesi sırasında – hesaplanır;
- Date/Price – tutturma noktaları tarih ve fiyat verilerine göre belirlenir;
- OBJPROP_CORNER – belirtilen tutturma noktası koordinatlarına göre çizelge köşesini tanımlar. ENUM_BASE_CORNER sayımının 4 değerinden biri olabilir;
- OBJPROP_ANCHOR – tutturma noktasını nesne içinde tanımlar ve ENUM_ANCHOR_POINT sayımının 9 değerinden birini alabilir. Koordinatlar bu noktadan seçili çizelge köşesine kadar piksel cinsinden tanımlanır;
- OBJPROP_ANGLE – nesne rotasyon açısını sat-yönünün tersine doğru tanımlar.
İstenen seçenek, ObjectSetInteger(çizelge_tanıtıcısı, nesne_ismi, OBJPROP_ANCHOR, tutturma_noktası_modu) fonksiyonu ile belirtilebilir . Burada tutturma_noktası_modu, ENUM_ANCHOR_POINT sayımının değerlerinden biridir.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
ANCHOR_LEFT_UPPER
|
Sol üst köşedeki tutturma noktası koordinatı
|
ANCHOR_LEFT
|
Merkezden sola doğru tutturma noktası
|
ANCHOR_LEFT_LOWER
|
Sol alt köşedeki tutturma noktası
|
ANCHOR_LOWER
|
Merkezin aşağısındaki tutturma noktası
|
ANCHOR_RIGHT_LOWER
|
Alt sağ köşedeki tutturma noktası
|
ANCHOR_RIGHT
|
Merkezden sağa doğru tutturma noktası
|
ANCHOR_RIGHT_UPPER
|
Sağ üst köşedeki tutturma noktası
|
ANCHOR_UPPER
|
Merkezin üstündeki tutturma noktası
|
ANCHOR_CENTER
|
Nesnenin tam ortasındaki tutturma noktası
OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT ve OBJ_CHART nesnelerinin üst sol köşelerinde sabit tutturma noktaları bulunur (ANCHOR_LEFT_UPPER).
Örnek:
|
string text_name="my_OBJ_TEXT_object";
Arrow grafiksel nesnesi (OBJ_ARROW) koordinat bağlama için sadece iki seçeneğe sahiptir. Tanımlayıcılar, ENUM_ARROW_ANCHOR sayımı içinde listelenmiştir.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
ANCHOR_TOP
|
Üst kısımdaki ok için tutturma noktası
|
ANCHOR_BOTTOM
|
Alt kısımdaki ok için tutturma noktası
Örnek:
|
void OnStart()
Betiğin çalıştırılmasından sonra çizelge bu resimdeki gibi görünecek.