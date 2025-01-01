MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectButtonState StateSaveLoadType State (Get Yöntemi) "Durum" özelliğinin değerini alır. bool State() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanan nesnenin "Durum" özelliğinin değeri. Hiçbir nesne atanmamışsa 'false' dönüşü yapar. State (Set Yöntemi) "Durum" özelliği için yeni değer ayarlar. bool State( bool state // yeni durum değeri ) Parametreler X [in] "Durum" özelliği için yeni değer. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'. CChartObjectButton Save