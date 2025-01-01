DokümantasyonBölümler
CChartObjectButtonState 

State (Get Yöntemi)

"Durum" özelliğinin değerini alır.

bool  State() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan nesnenin "Durum" özelliğinin değeri. Hiçbir nesne atanmamışsa 'false' dönüşü yapar.

State (Set Yöntemi)

"Durum" özelliği için yeni değer ayarlar.

bool  State(
   bool  state      // yeni durum değeri
   )

Parametreler

X

[in]  "Durum" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.