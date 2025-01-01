- Attach
CCanvas
CCanvas, kullanıcı tanımlı imgeler oluşturmak için düzenlenmiş bir sınıftır.
Açıklama
CCanvas, grafiksel kaynağın — bir çizelge nesnesine bağlanarak veya bağlanmadan — oluşturulmasını ve basit grafiklerin çizilmesini sağlar.
Bildirim
|
class CCanvas
Başlık
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CCanvas
İlk nesil
CChartCanvas, CFlameCanvas
Gruplarına göre sınıf yöntemleri
|
Oluşturma
|
|
OBJ_BITMAP_LABEL nesnesini CCanvas sınıfına tutturur
|
Herhangi bir çizelge nesnesine bağlamadan bir grafiksel kaynak oluşturur
|
Bir çizelge nesnesine tutturulmuş grafiksel kaynak oluşturur
|
Bir çizelge nesnesine tutturulmuş grafiksel kaynak oluşturur
|
Grafiksel kaynağı yok eder
|
Özellikler
|
|
Tuturulmuş çizelge nesnesinin ismini alır
|
Grafiksel kaynağın ismini alır
|
Bir grafiksel kaynağın genişlik bilgisini alır
|
Bir grafiksel kaynağın yükseklik bilgisini alır
|
Çizgi stilini ayarlar
|
Ekrandaki bir nesneyi günceller
|
|
Değişiklikleri ekranda gösterir
|
Bir grafiksel kaynağı yeniden boyutlandırır
|
Bir renk ile doldurma veya silme
|
|
Belirtilen renk ile doldurur veya siler
|
Veri erişimi
|
|
Belirtilen koordinatlardaki noktanın rengini alır
|
Belirtilen koordinatlardaki noktanın rengini ayarlar
|
Basit çizimler
|
|
Dikey bir çizgi çizer
|
Yatay bir çizgi çizer
|
Serbest çizgi çizer
|
Devamlı (çoklu) çizgi çizer
|
Bir çokgen çizer
|
Dikdörtgen çizer
|
Bir daire çizer
|
Bir üçgen çizer
|
Bir elips çizer
|
Bir elips yayı çizer
|
Bir elips parçası çizer
|
Dolgulu basit çizimler
|
|
Doldurulmuş bir dikdörtgen çizer
|
Doldurulmuş bir daire çizer
|
Doldurulmuş bir üçgen çizer
|
Dolgulu poligon çizer
|
Dolgulu elips çizer
|
Belirlenen alanı doldurur
|
Antialiasing kullanılan basit çizimler
|
|
Bir piksel çizer
|
Bir çizgi çizer
|
Devamlı (çoklu) çizgi çizer
|
Bir çokgen çizer
|
Bir üçgen çizer
|
Bir daire çizer
|
Bir elips çizer
|
Bir çizgi çizer
|
Devamlı (çoklu) çizgi çizer
|
Bir çokgen çizer
|
Bir üçgen çizer
|
Bir daire çizer
|
Bir elips çizer
|
Antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir serbest-çizgi parçası çizer.
|
Antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir dikey serbest-çizgi parçası çizer.
|
Antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir yatay serbest-çizgi parçası çizer.
|
İki antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir çokgen çizer.
|
Antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir çokgen çizer.
|
İki antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir çoklu çizgi çizer.
|
Antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir çoklu çizgi çizer.
|
Metin
|
|
Yazı-tipi parametrelerini düzenler
|
Yazı-tipi ismini ayarlar
|
Yazı-tipi boyutunu ayarlar
|
Yazı-tipi bayraklarını ayarlar
|
Yazı-tipi eğim açısını ayarlar
|
Yazı-tipi parametrelerini alır
|
Yazı-tipi ismini alır
|
Yazı-tipi boyutunu alır
|
Yazı-tipi bayraklarını ayarlar
|
Yazı-tipi eğim açısını alır
|
Metni görüntüler
|
Metin genişliği bilgisini alır
|
Metin yüksekliği bilgisini alır
|
Metin boyutunu alır
|
Saydamlık
|
|
Saydamlık seviyesini ayarlar
|
Girdi/çıktı
|
|
Bir BMP dosyasından resim okur