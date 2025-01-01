DokümantasyonBölümler
CCanvas, kullanıcı tanımlı imgeler oluşturmak için düzenlenmiş bir sınıftır.

Açıklama

CCanvas, grafiksel kaynağın — bir çizelge nesnesine bağlanarak veya bağlanmadan — oluşturulmasını ve basit grafiklerin çizilmesini sağlar.

Bildirim

   class CCanvas

Başlık

   #include <Canvas\Canvas.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CCanvas

İlk nesil

CChartCanvas, CFlameCanvas

Gruplarına göre sınıf yöntemleri

Oluşturma

 

Attach

OBJ_BITMAP_LABEL nesnesini CCanvas sınıfına tutturur

Create

Herhangi bir çizelge nesnesine bağlamadan bir grafiksel kaynak oluşturur

CreateBitmap

Bir çizelge nesnesine tutturulmuş grafiksel kaynak oluşturur

CreateBitmapLabel

Bir çizelge nesnesine tutturulmuş grafiksel kaynak oluşturur

Destroy

Grafiksel kaynağı yok eder

Özellikler

 

ChartObjectName

Tuturulmuş çizelge nesnesinin ismini alır

ResourceName

Grafiksel kaynağın ismini alır

Width

Bir grafiksel kaynağın genişlik bilgisini alır

Height

Bir grafiksel kaynağın yükseklik bilgisini alır

LineStyleSet

Çizgi stilini ayarlar

Ekrandaki bir nesneyi günceller

 

Update

Değişiklikleri ekranda gösterir

Resize

Bir grafiksel kaynağı yeniden boyutlandırır

Bir renk ile doldurma veya silme

 

Erase

Belirtilen renk ile doldurur veya siler

Veri erişimi

 

PixelGet

Belirtilen koordinatlardaki noktanın rengini alır

PixelSet

Belirtilen koordinatlardaki noktanın rengini ayarlar

Basit çizimler

 

LineVertical

Dikey bir çizgi çizer

LineHorizontal

Yatay bir çizgi çizer

Line

Serbest çizgi çizer

Polyline

Devamlı (çoklu) çizgi çizer

Polygon

Bir çokgen çizer

Rectangle

Dikdörtgen çizer

Circle

Bir daire çizer

Triangle

Bir üçgen çizer

Ellipse

Bir elips çizer

Arc

Bir elips yayı çizer

Pie

Bir elips parçası çizer

Dolgulu basit çizimler

 

FillRectangle

Doldurulmuş bir dikdörtgen çizer

FillCircle

Doldurulmuş bir daire çizer

FillTriangle

Doldurulmuş bir üçgen çizer

FillPolygon

Dolgulu poligon çizer

FillEllipse

Dolgulu elips çizer

Fill

Belirlenen alanı doldurur

Antialiasing kullanılan basit çizimler

 

PixelSetAA

Bir piksel çizer

LineAA

Bir çizgi çizer

PolylineAA

Devamlı (çoklu) çizgi çizer

PolygonAA

Bir çokgen çizer

TriangleAA

Bir üçgen çizer

CircleAA

Bir daire çizer

EllipseAA

Bir elips çizer

LineWu

Bir çizgi çizer

PolylineWu

Devamlı (çoklu) çizgi çizer

PolygonWu

Bir çokgen çizer

TriangleWu

Bir üçgen çizer

CircleWu

Bir daire çizer

EllipseWu

Bir elips çizer

LineThick

Antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir serbest-çizgi parçası çizer.

LineThickVertical

Antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir dikey serbest-çizgi parçası çizer.

LineThickHorizontal

Antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir yatay serbest-çizgi parçası çizer.

PolygonSmooth

İki antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir çokgen çizer.

PolygonThick

Antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir çokgen çizer.

PolylineSmooth

İki antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir çoklu çizgi çizer.

PolylineThick

Antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir çoklu çizgi çizer.

Metin

 

FontSet

Yazı-tipi parametrelerini düzenler

FontNameSet

Yazı-tipi ismini ayarlar

FontSizeSet

Yazı-tipi boyutunu ayarlar

FontFlagsSet

Yazı-tipi bayraklarını ayarlar

FontAngleSet

Yazı-tipi eğim açısını ayarlar

FontGet

Yazı-tipi parametrelerini alır

FontNameGet

Yazı-tipi ismini alır

FontSizeGet

Yazı-tipi boyutunu alır

FontFlagsGet

Yazı-tipi bayraklarını ayarlar

FontAngleGet

Yazı-tipi eğim açısını alır

TextOut

Metni görüntüler

TextWidth

Metin genişliği bilgisini alır

TextHeight

Metin yüksekliği bilgisini alır

TextSize

Metin boyutunu alır

Saydamlık

 

TransparentLevelSet

Saydamlık seviyesini ayarlar

Girdi/çıktı

 

LoadFromFile

Bir BMP dosyasından resim okur