CCanvas è una classe per la creazione semplificata di immagini personalizzate.

Descrizione

La Classe CCanvas fornisce la creazione di una risorsa grafica (con o senza il legarsi ad un oggetto grafico) ed il disegno di primitive grafiche.

Dichiarazione

   class CCanvas

Titolo

   #include <Canvas\Canvas.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CCanvas

Discendenti diretti

CChartCanvas, CFlameCanvas

I Metodi della Classe per Gruppi

Creazione

 

Attach

Inserisce l'oggetto OBJ_BITMAP_LABEL in un'istanza della classe CCanvas

Create

Crea una risorsa grafica senza legarsi ad un oggetto del chart

CreateBitmap

Crea una risorsa grafica legata ad un oggetto del chart

CreateBitmapLabel

Crea una risorsa grafica legata ad un oggetto del chart

Destroy

Distrugge una risorsa grafica

Proprietà

 

ChartObjectName

Riceve il nome di un oggetto legato al chart

ResourceName

Riceve il nome di una risorsa grafica

Larghezza

Riceve la larghezza di una risorsa grafica

Altezza

Riceve l'altezza di una risorsa grafica

LineStyleSet

Imposta lo stile della linea

Aggiornamento di un oggetto sullo schermo

 

Aggiorna

Consente di visualizzare le modifiche sullo schermo

Ridimensiona

Ridimensiona una risorsa grafica

Cancellazione/Riempimento con il colore

 

Elimina

Cancella o riempie con il colore specificato

Accesso ai dati

 

PixelGet

Riceve il colore del punto con le coordinate specificate

PixelSet

Imposta il colore del punto con le coordinate specificate

Disegna primitive

 

LineVertical

Disegna una linea verticale

LineHorizontal

Disegna una linea orizzontale

Line

Disegna una linea a mano libera

Polyline

Disegna una polilinea

Polygon

Disegna un poligono

Rectangle

Disegna un rettangolo

Circle

Disegna un cerchio

Triangle

Disegna un triangolo

Arc

Disegna un arco di ellisse

Pie

Disegna un settore di ellisse

Disegna primitive riempite

 

FillRectangle

Disegna un rettangolo pieno

FillCircle

Disegna un cerchio pieno

FillTriangle

Disegna un triangolo pieno

FillPolygon

Disegna un poligono pieno

FillEllipse

Disegna un'ellisse piena

Fill

Riempie un'area

Disegna Primitive con antialiasing

 

PixelSetAA

Disegna un pixel

LineAA

Disegna una linea

PolylineAA

Disegna una polilinea

PolygonAA

Disegna un poligono

TriangleAA

Disegna un triangolo

CircleAA

Disegna un cerchio

EllipseAA

Disegna un'ellisse

LineWu

Disegna una linea

PolylineWu

Disegna una polilinea

PolygonWu

Disegna un poligono

TriangleWu

Disegna un triangolo

CircleWu

Disegna un cerchio

EllipseWu

Disegna un'ellisse

Testo

 

FontSet

Imposta i parametri del carattere

FontNameSet

Imposta il nome del font

FontSizeSet

Imposta font size

FontFlagsSet

Imposta bandiere dei font

FontAngleSet

Imposta angolo di pendenza del font

FontGet

Riceve parametri del font

FontNameGet

Riceve nome del font

FontSizeGet

Riceve la grandezza del font

FontFlagsGet

Riceve il flag del font

FontAngleGet

Riceve l'angolo di pendenza del font

TextOut

Visualizza il testo

TextWidth

Riceve la larghezza del testo

TextHeight

Riceve l'altezza del testo

TextSize

Riceve le dimensioni del testo

Trasparenza

 

TransparentLevelSet

Imposta il livello di trasparenza

Input/output

 

LoadFromFile

Legge un'immagine da un file BMP