- Attach
- Arc
- Pie
- FillPolygon
- FillEllipse
- GetDefaultColor
- ChartObjectName
- Circle
- CircleAA
- CircleWu
- Create
- CreateBitmap
- CreateBitmapLabel
- Destroy
- Ellipse
- EllipseAA
- EllipseWu
- Erase
- Fill
- FillCircle
- FillRectangle
- FillTriangle
- FontAngleGet
- FontAngleSet
- FontFlagsGet
- FontFlagsSet
- FontGet
- FontNameGet
- FontNameSet
- FontSet
- FontSizeGet
- FontSizeSet
- Height
- Line
- LineAA
- LineWu
- LineHorizontal
- LineVertical
- LineStyleSet
- LineThick
- LineThickVertical
- LineThickHorizontal
- LoadFromFile
- PixelGet
- PixelSet
- PixelSetAA
- Polygon
- PolygonAA
- PolygonWu
- PolygonThick
- PolygonSmooth
- Polyline
- PolylineSmooth
- PolylineThick
- PolylineWu
- PolylineAA
- Rectangle
- Resize
- ResourceName
- TextHeight
- TextOut
- TextSize
- TextWidth
- TransparentLevelSet
- Triangle
- TriangleAA
- TriangleWu
- Update
- Width
CCanvas
CCanvas è una classe per la creazione semplificata di immagini personalizzate.
Descrizione
La Classe CCanvas fornisce la creazione di una risorsa grafica (con o senza il legarsi ad un oggetto grafico) ed il disegno di primitive grafiche.
Dichiarazione
|
class CCanvas
Titolo
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CCanvas
Discendenti diretti
CChartCanvas, CFlameCanvas
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Creazione
|
|
Inserisce l'oggetto OBJ_BITMAP_LABEL in un'istanza della classe CCanvas
|
Crea una risorsa grafica senza legarsi ad un oggetto del chart
|
Crea una risorsa grafica legata ad un oggetto del chart
|
Crea una risorsa grafica legata ad un oggetto del chart
|
Distrugge una risorsa grafica
|
Proprietà
|
|
Riceve il nome di un oggetto legato al chart
|
Riceve il nome di una risorsa grafica
|
Riceve la larghezza di una risorsa grafica
|
Riceve l'altezza di una risorsa grafica
|
Imposta lo stile della linea
|
Aggiornamento di un oggetto sullo schermo
|
|
Consente di visualizzare le modifiche sullo schermo
|
Ridimensiona una risorsa grafica
|
Cancellazione/Riempimento con il colore
|
|
Cancella o riempie con il colore specificato
|
Accesso ai dati
|
|
Riceve il colore del punto con le coordinate specificate
|
Imposta il colore del punto con le coordinate specificate
|
Disegna primitive
|
|
Disegna una linea verticale
|
Disegna una linea orizzontale
|
Disegna una linea a mano libera
|
Disegna una polilinea
|
Disegna un poligono
|
Disegna un rettangolo
|
Disegna un cerchio
|
Disegna un triangolo
|
Disegna un arco di ellisse
|
Disegna un settore di ellisse
|
Disegna primitive riempite
|
|
Disegna un rettangolo pieno
|
Disegna un cerchio pieno
|
Disegna un triangolo pieno
|
Disegna un poligono pieno
|
Disegna un'ellisse piena
|
Riempie un'area
|
Disegna Primitive con antialiasing
|
|
Disegna un pixel
|
Disegna una linea
|
Disegna una polilinea
|
Disegna un poligono
|
Disegna un triangolo
|
Disegna un cerchio
|
Disegna un'ellisse
|
Disegna una linea
|
Disegna una polilinea
|
Disegna un poligono
|
Disegna un triangolo
|
Disegna un cerchio
|
Disegna un'ellisse
|
Testo
|
|
Imposta i parametri del carattere
|
Imposta il nome del font
|
Imposta font size
|
Imposta bandiere dei font
|
Imposta angolo di pendenza del font
|
Riceve parametri del font
|
Riceve nome del font
|
Riceve la grandezza del font
|
Riceve il flag del font
|
Riceve l'angolo di pendenza del font
|
Visualizza il testo
|
Riceve la larghezza del testo
|
Riceve l'altezza del testo
|
Riceve le dimensioni del testo
|
Trasparenza
|
|
Imposta il livello di trasparenza
|
Input/output
|
|
Legge un'immagine da un file BMP