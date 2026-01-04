Инструмент Многотаймфреймового Анализа Тренда

Хотите отслеживать тренды на нескольких таймфреймах без постоянного переключения графиков?

Smart Trend Consensus MT5 — это инструмент технического анализа, который объединяет данные с 7 таймфреймов одновременно (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). Индикатор использует 7 технических критериев для оценки состояния тренда на каждом таймфрейме и отображает всю информацию на визуальной панели.

Многомерный инструмент анализа, помогающий трейдерам экономить время на мониторинге рынков.

Ключевые Функции

Анализ 7 Таймфреймов в Реальном Времени

Мониторинг от M1 до D1 на одной панели. Не нужно переключать графики или вручную рассчитывать для сравнения нескольких таймфреймов.

Система Оценки по 7 Критериям

Каждый таймфрейм анализируется по 7 техническим факторам:

Индекс направления ADX (+DI против -DI)

Позиция EMA50 (Цена относительно быстрой скользящей)

Выравнивание EMA200 (Соотношение быстрой и медленной MA)

Импульс MACD (Линия MACD против Signal)

Осцилляция RSI (Позиция относительно уровня 50)

Паттерн Higher High (Структура более высоких максимумов)

Паттерн Higher Low (Структура более высоких минимумов)

Каждый критерий равен одному «голосу». Результаты агрегируются и классифицируются: сильный тренд, слабый тренд или боковик.

Оценка Конфлюенса (0-100%)

Измеряет уровень согласованности между 7 таймфреймами. Высокий конфлюенс показывает движение таймфреймов в одном направлении. Низкий конфлюенс отражает расхождение между таймфреймами.

Отображение Статусов на Панели

Status Заголовок Описание Strong Uptrend 7/7 TFs bullish Все таймфреймы согласны на рост Strong Downtrend 7/7 TFs bearish Все таймфреймы согласны на падение Uptrend 5-6/7 TFs bullish Большинство таймфреймов склоняются к росту Downtrend 5-6/7 TFs bearish Большинство таймфреймов склоняются к падению Pullback Likely Conflict Текущий TF конфликтует с общим трендом Consolidation Waiting Направление текущего TF неясно Sideways Market Choppy Смешанные сигналы (≤4/7 TFs согласны)

Как Читать Панель

Верхняя Часть: Тренд Текущего Таймфрейма

Показывает анализ тренда на просматриваемом графике:

Статус тренда (ВВЕРХ/ВНИЗ/СЛАБЫЙ/ДИАПАЗОН)

Процент уверенности (голоса / 7)

Уровень силы (на основе значения ADX)

Средняя Часть: Общий Консенсус

Взвешенный агрегат всех 7 таймфреймов — дает «общую картину».

Нижняя Часть: Классификация Статуса

Показывает статус конфлюенса и уровень согласованности между таймфреймами.

Полоса TF (7 Точек)

Визуальный обзор всех таймфреймов от M1 (самый быстрый) до D1 (самый медленный). Единый цвет отражает четкий тренд. Смешанные цвета отражают рынок без направления.

Для Кого Этот Инструмент

Начинающие Трейдеры

Инструмент помогает визуально отслеживать многотаймфреймовые тренды без постоянного переключения графиков.

Опытные Трейдеры

Экономьте время на многотаймфреймовом анализе, быстро оценивайте уровень согласованности между TF.

Скальперы и Дейтрейдеры

Обновление панели в реальном времени (каждые 500мс) подходит для непрерывного мониторинга рынка.

Свинг-Трейдеры

Анализ конфлюенса на таймфреймах D1/H4/H1 поддерживает оценку долгосрочного тренда.

Чем Он Отличается

Smart Trend Consensus MT5 не просто отображает скользящие средние. Индикатор использует систему оценки по 7 критериям, объединяя:

Направление тренда (ADX, EMAs)

Импульс (MACD, RSI)

Структуру цены (свинговые паттерны)

Каждый таймфрейм объективно оценивается на основе технических критериев.

Резюме

Smart Trend Consensus MT5 — инструмент многотаймфреймового анализа тренда.

Индикатор объединяет данные с 7 таймфреймов, применяет 7 критериев оценки и отображает результаты на визуальной панели.

Комплексный взгляд на состояние рыночного тренда.

7 Таймфреймов. Один Четкий Ответ.



