M1 Quantum MT5

4.27

Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant, бесплатно включённого в этот продукт.)

Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии.
С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64.

План цен:

  • Текущая цена: $169 (Предложение для ранних пользователей)
  • Следующая запланированная цена: $189
  • Планируемая розничная цена: $299

Developer Note: После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить последний рекомендуемый set-файл, полезные рекомендации по настройке, а также приглашение в VIP-группу поддержки, где вы сможете общаться с другими пользователями M1 Quantum.

FAQ - Файлы настроек - Руководство по установке

M1 Quantum — это профессиональная торговая система для таймфрейма M1, которая предоставляет быстрые и точные торговые сигналы со встроенными уровнями Stop Loss, Take Profit и интеллектуальным управлением капиталом.

M1 Quantum содержит профессиональную систему управления капиталом, разработанную для быстрого роста счета за счет серии непрерывных прибыльных сделок.

Основные возможности индикатора M1 Quantum

  • Разработан для таймфрейма M1 и всех основных валютных пар
  • Каждая сделка имеет Stop Loss и Take Profit
  • Управление капиталом реализовано и помогает трейдеру легко следовать торговым правилам
  • Высокий процент прибыльных сделок и высокая частота непрерывных выигрышей
  • Без перерисовки, без задержек
  • Прост в понимании для трейдеров любого уровня

Для использования M1 Quantum вам потребуется M1 Quantum Assistant. Этот мощный инструмент предоставляется БЕСПЛАТНО всем покупателям M1 Quantum.

Скачать M1 Quantum Assistant

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Отзывы 11
Khalid Hamdan
1143
Khalid Hamdan 2026.07.08 14:38 
 

This is an excellent indicator (M1 Quantum MT5) that works perfectly alongside the free EA (Quantum Trade Assistant). It is doing a fantastic job across multiple currency pairs with amazing, consistent results. Additionally, the developer provides outstanding and highly responsive support. Highly recommended!

batuhan_mert
19
batuhan_mert 2026.07.04 19:33 
 

Excellent EA and amazing support! I have been using M1 Quantum on major Forex pairs, and I am very satisfied with the results so far. The bot executes trades with solid logic, and the risk management is great. What impressed me the most is the developer, Hamed. He is very honest, responsive, and genuinely cares about his users. He provides clear answers and great updates. If you are looking for a reliable scalper and a developer who stands behind his product, I highly recommend this EA!

Gabriel Moura Cantanhede
222
Gabriel Moura Cantanhede 2026.07.02 12:16 
 

Great indicator from such a proficient developer. Great support and great results so far. Telegram bot is also a great addition! Keep up the good work Mr. Dehgani.

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ZIVA LSE System A Professional Liquidity & Structure Execution Framework Executive Overview ZIVA LSE System is a professionally engineered analytical framework designed to interpret market behavior through structural logic and liquidity dynamics. It is not positioned as a conventional indicator. Rather, it functions as a structured execution environment that organizes price action into a clear, disciplined decision-making model. The system is built to deliver consistency, clarity, and controlled
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Break Pullback
Arief
Индикаторы
Умный многослойный детектор пробоя и отката для MetaTrader 5 «Умно. Просто. Быстро!» Устали упускать точки входа с высокой вероятностью пробоя? Тратите часы на просмотр нескольких графиков, пытаясь совместить пробои с направлением тренда и динамикой валют — и всё равно упускаете движение? Break Pullback решает всё это с помощью одного индикатора. Что такое Break Pullback? Break Pullback — это профессиональный индикатор MetaTrader 5, созданный специально для трейдеров, торгующих по структуре ры
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
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Индикаторы
MERAVITH SCANNER — это профессиональный индикатор финансовых рынков для MetaTrader 5, который объединяет несколько аналитических инструментов в единую интегрированную систему. Он выполняет все расчёты автоматически, используя собственную методологию средневзвешенной цены по объёму (VWAP), полностью исключая субъективную интерпретацию. Индикатор работает на всех классах активов (Forex, акции, индексы, товары, криптовалюты) и на всех таймфреймах от M1 до Monthly. Базовый принцип заключается в том,
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Route Lines Prices MT5  - индикатор разработанный для поиска потенциальных торговых сигналов. Простой интерфейс индикатора содержит в себе множество алгоритмов поведения цены, а также определение окончания сигналов и расчет пройденных траекторий. В алгоритмах содержатся расчеты волатильности и сглаживания цены в соответствии с используемыми тайм-фреймами. Индикатор имеет основной параметр для изменения значений " Calculating price values ". Значение по умолчанию 1 имеет сбалансированную автомат
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
Индикаторы
Увидьте, что рынок делает на самом деле.   Наблюдайте за 3 фазами рынка вживую прямо перед собой (Сжатие, Расширение, Тренд) и открывайте более удачные входы на ранней   стадии фазы Тренда.      Хватит гадать. Начните читать рынок так, как это делают институции и умные деньги.   Apex Market Structure Pro для MT5 — это точный инструмент анализа умных денег, который убирает шум и показывает истинную   структуру под каждой свечой: ликвидность, смены структуры, зоны накопления и уклон тренда — всё
IQ Gold Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Индикаторы
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
OmniSync Projection
Antonio-alin Teculescu
5 (1)
Индикаторы
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
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Фильтр:
GoldenHorizon S.R.L.
547
Lara Romano 2026.07.24 14:29 
 

Even when there were issues with the strategy, the developer was extremely helpful and committed to improving the product for his clients. He is a truly honest and trustworthy person.

RKrish Narsingoju
2064
RKrish Narsingoju 2026.07.19 00:22 
 

Profit from 3 consecutive trades will gone with 4th trade loss. (Martingale) Not as advertised.

Hamed Dehgani
32228
Ответ разработчика Hamed Dehgani 2026.07.19 03:35
Thank you for sharing your feedback. M1 Quantum is one of the few indictor on the MQL5 Market that publicly shares live trading signals so users can evaluate real performance over time. Our primary live signal, started approximately 45 days ago, has grown from $100 to more than $1,000 (900% Profit), another signal added recently approximately 28% in profit at the time of writing (Even after 3 lose you experienced). The system also includes configurable money management options. Users may disable lot progression and choose fixed lot sizes based on their own risk preferences. Like all trading systems, M1 Quantum experiences both profitable and losing periods, especially during unusual market conditions. Multiple live accounts are publicly available to demonstrate long-term performance under real market conditions, and the product continues to receive regular updates and improvements. Thank you again for your feedback.
Good and bad reviews are valuable for me.
Khalid Hamdan
1143
Khalid Hamdan 2026.07.08 14:38 
 

This is an excellent indicator (M1 Quantum MT5) that works perfectly alongside the free EA (Quantum Trade Assistant). It is doing a fantastic job across multiple currency pairs with amazing, consistent results. Additionally, the developer provides outstanding and highly responsive support. Highly recommended!

batuhan_mert
19
batuhan_mert 2026.07.04 19:33 
 

Excellent EA and amazing support! I have been using M1 Quantum on major Forex pairs, and I am very satisfied with the results so far. The bot executes trades with solid logic, and the risk management is great. What impressed me the most is the developer, Hamed. He is very honest, responsive, and genuinely cares about his users. He provides clear answers and great updates. If you are looking for a reliable scalper and a developer who stands behind his product, I highly recommend this EA!

Gabriel Moura Cantanhede
222
Gabriel Moura Cantanhede 2026.07.02 12:16 
 

Great indicator from such a proficient developer. Great support and great results so far. Telegram bot is also a great addition! Keep up the good work Mr. Dehgani.

Sami
141
Sami 2026.06.30 18:49 
 

An excellent and profitable indicator based on my real-world experience and backtesting. It relies on a robust strategy, and the signals follow the trend with clear entry and exit points, offering flexibility in customization and the ability to work with multiple currency pairs to diversify risk. Many thanks to its developer Mr. Hamed; a very respectable and cooperative man, always available to support and continuously improve the indicator. In my opinion, it's one of the most prominent indicators in the market right now.

Avinash Reddy Kummetha
1474
Avinash Reddy Kummetha 2026.06.19 15:09 
 

Excellent product and great developer support I have been using this product and so far it has been working very well. The strategy has been profitable for me and the assistant performs as expected. The signals and execution are doing what they are supposed to do, and overall I am happy with the results. Another big positive is the developer’s support. The developer responds quickly, listens to feedback, and is willing to make changes or improvements when requested. That gives a lot of confidence when using the product. Overall, this is a good product with strong potential, good performance, and excellent support from the developer. Highly recommended.

jjjb
2182
jjjb 2026.06.17 10:04 
 

M1 Quantum MT5 is an excellent indicator for traders focused on growing small accounts safely. Its biggest strength is identifying high-probability entry opportunities while helping to manage risk, making it well-suited for steady account growth rather than aggressive, high-risk trading. A solid choice for disciplined scalpers and small-account traders.

Adil Mushtaque
220
Adil Mushtaque 2026.06.13 16:46 
 

False promises: each update is actually detonating already risky strategy. Author keep promising we will reach nice version very soon

Kris Jef Saelen
1286
Kris Jef Saelen 2026.06.12 13:29 
 

It's a very good indicator and in combo with the assistant which is free, It's doing a fantastic job on many pairs. The developer is very helpful and keeps improving this indicator, which is fantastic.

Stephen J Martret
3458
Stephen J Martret 2026.06.05 19:00 
 

Wow! such a refreshing and unique indicator/system to what's out there in the marketplace The indicator has a very high win rate with no grids or martingale strategies to blow an account, but the way it can increase lots only after winners and not after losers is just so clever and works extremely well. The drawdown it profit is insane! The developer is amazing too, his support 24/7 is second to none and will help you every step of the way. This can trade fully automatic as well with the assistant which is all included in this very low price. worth 10x the price its currently on sale for. 10 stars!

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