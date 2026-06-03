M1 Quantum MT5

Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant, бесплатно включённого в этот продукт.)

Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии.

С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64.

План цен:

Текущая цена: $169 (Предложение для ранних пользователей)

(Предложение для ранних пользователей) Следующая запланированная цена: $189

Планируемая розничная цена: $299

Developer Note: После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить последний рекомендуемый set-файл, полезные рекомендации по настройке, а также приглашение в VIP-группу поддержки, где вы сможете общаться с другими пользователями M1 Quantum.

FAQ - Файлы настроек - Руководство по установке

