M1 Quantum MT5
- Индикаторы
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Hamed DehganiЯ Хамед, профессиональный разработчик MQL4/MQL5 с 18-летним опытом создания советников (Expert Advisors), индикаторов и торговых инструментов для платформ MetaTrader.
- Версия: 1.64
- Обновлено: 9 августа 2026
- Активации: 5
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant, бесплатно включённого в этот продукт.)
Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии.
С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64.
План цен:
- Текущая цена: $169 (Предложение для ранних пользователей)
- Следующая запланированная цена: $189
- Планируемая розничная цена: $299
Developer Note: После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить последний рекомендуемый set-файл, полезные рекомендации по настройке, а также приглашение в VIP-группу поддержки, где вы сможете общаться с другими пользователями M1 Quantum.
M1 Quantum — это профессиональная торговая система для таймфрейма M1, которая предоставляет быстрые и точные торговые сигналы со встроенными уровнями Stop Loss, Take Profit и интеллектуальным управлением капиталом.
M1 Quantum содержит профессиональную систему управления капиталом, разработанную для быстрого роста счета за счет серии непрерывных прибыльных сделок.
Основные возможности индикатора M1 Quantum
- Разработан для таймфрейма M1 и всех основных валютных пар
- Каждая сделка имеет Stop Loss и Take Profit
- Управление капиталом реализовано и помогает трейдеру легко следовать торговым правилам
- Высокий процент прибыльных сделок и высокая частота непрерывных выигрышей
- Без перерисовки, без задержек
- Прост в понимании для трейдеров любого уровня
Для использования M1 Quantum вам потребуется M1 Quantum Assistant. Этот мощный инструмент предоставляется БЕСПЛАТНО всем покупателям M1 Quantum.
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This is an excellent indicator (M1 Quantum MT5) that works perfectly alongside the free EA (Quantum Trade Assistant). It is doing a fantastic job across multiple currency pairs with amazing, consistent results. Additionally, the developer provides outstanding and highly responsive support. Highly recommended!