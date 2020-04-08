Synthetic Trend AI— умный индикатор тренда с искусственным интеллектом

Индикатор Synthetic Trend AI — это мощный инструмент технического анализа, который объединяет классическую формулу SuperTrend с алгоритмами искусственного интеллекта (k-Nearest Neighbors, KNN) и анализом объёма. Он создан для тех, кто хочет видеть рынок глубже и принимать решения увереннее.





Что делает Synthetic Trend AI уникальным:

AI-прогнозирование тренда: Использует алгоритм KNN для анализа исторических данных и предсказания направления движения цены.

Анализ объёма: Встроенные VWMA (объёмно-взвешенные скользящие средние) позволяют учитывать силу движения, а не только его направление.

Гибкие настройки чувствительности: Регулируй количество соседей (k) и объём данных (n) для точной адаптации под свой стиль торговли.

Визуальные сигналы тренда: Зелёная линия под ценой — бычий тренд, красная над ценой — медвежий.

Динамический Trailing Stop: Индикатор может использоваться как умный стоп-лосс, реагирующий на цену и объём.





Для кого этот индикатор?





Трейдеров, ищущих более точные точки входа и выхода

Инвесторов, которым важна надёжность сигналов

Всех, кто хочет объединить классику и технологии в одном инструменте