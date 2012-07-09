Почему MQL5 Market - лучшее место для продажи торговых стратегий и технических индикаторов?

Мы выпустили MQL5 Маркет для того, чтобы помочь разработчикам экспертов и индикаторов в продажах. Этот сервис предоставляет экспертописателям выход на уже сформированный рынок из тысяч потенциальных клиентов!





Проблемы трейдеров и разработчиков

Представим себе трейдера, который решил купить торгового робота. Поскольку известных и раскрученных сайтов в отрасли практически нет, он воспользуется интернет-поисковиком и найдет малоизвестный сайт, на котором будет множество не внушающих доверия программ. А именно вашей программы там, скорее всего, не будет.



Это печальная история как для трейдера, который вынужден просеивать кучу странных сайтов в поисках необходимой программы, так и для разработчика. Ведь чтобы попасть на глаза клиенту, ему придется самостоятельно раскручивать свой сайт на протяжении долгого времени.



Вдобавок обе стороны должна беспокоить и незащищенность процесса купли-продажи. Трейдер переводит деньги на аккаунты PayPal или Webmoney, а нужную программу скачивает с сайта или получает по почте. Естественно, при такой схеме у покупателя велик шанс оказаться обманутым, поскольку он получает кота в мешке. Но и разработчик не застрахован от обмана: купивший его программу трейдер может опубликовать код в интернете. В общем, сложности в этом деле возникают и у продавца, и у покупателя.







Какие проблемы решает MQL5 Маркет?

Осознав все эти проблемы участников рынка торговых роботов, мы решили выпустить свой сервис, который ликвидирует все эти недостатки.

MQL5 Маркет представляет собой единое место продажи торговых роботов и индикаторов. Трейдерам больше не надо искать десятки сайтов, на которых публикуются торговые приложения. Они больше не теряют времени на поиски, а у разработчиков есть уверенность, что трейдеры обязательно найдут их программу на MQL5 Маркет. Риски снижаются, а продажи растут.

Еще одним важным преимуществом MQL5 Маркета является тесная интеграция с торговой платформой MetaTrader 5. Прямо из торгового терминала можно купить эксперта и запустить его в торговлю. Трейдерам даже не надо искать веб-сайт, на котором публикуются торговые роботы. Такое решение максимально сокращает расстояние от продавца до покупателя и еще больше способствует ускорению продаж.

Для удобства всех участников процесса по продаже торговых роботов и индикаторов мы разработали безопасную схему продаж. При покупке программы денежные средства трейдера переводятся на счет разработчика, а покупатель получает возможность скачать приложение и активировать его несколько раз. Такая схема позволяет избавиться от различных злоупотреблений и не оставляет возможностей для мошенников.

С другой стороны, разработчики тоже защищены и могут не бояться, что их программный продукт попадет в третьи руки. Дело в том, каждая копия шифруется под железо покупателя. Помимо этой машины клиент сможет активировать эксперта еще на четырех компьютерах, но больше этот код не запустится нигде. При этом сам Продавец может указать любое число активаций, но оно всегда будет не меньше пяти. В случае возникновения спорной ситуации наша компания готова выступить арбитром при разрешении проблемы.

Дополнительный плюс - поддержка нескольких известных платежных систем, включая кредитные карты. Этого удалось добиться при помощи интеграции MQL5.com с платежным агрегатором Gate2Shop. Ваш клиент может пополнить свой аккаунт на MQL5.com любым удобным для него способом. После продажи программы вы сможете вывести эти средства на свои аккаунты в PayPal или WebMoney.

Благодаря интеграции MQL5 Маркета в торговую платформу мы смогли предоставить покупателям дополнительную опцию. Работая с нашим магазином, можно еще до покупки скачать и протестировать программу на своих условиях. Скачанный эксперт будет работать только на данном компьютере и только в тестере стратегий, но позволит оценить параметры покупаемой программы заранее. Иными словами, это позволяет избежать покупки кота в мешке и также стимулирует продажи.

Для разработчиков также имеется свой бонус - система доставки обновлений торговых программ. Исправив ошибку в своем эксперте, можно быть уверенным, что трейдеры получат новую версию программы. Им не надо звонить или писать писем с просьбой обновить приложение. Сотни и тысячи ваших клиентов смогут обновить робота самостоятельно, а значит у вас меньше проблем!

Сервис Маркет позволяет избавиться от большинства традиционных проблем при продаже экспертов и индикаторов. Фраза "Ничто не должно мешать программистам разрабатывать, а покупателям - покупать" является девизом, под которым мы и создавали этот сервис. С MQL5 Маркет и разработчик, и покупатель максимально защищены, имеют максимум необходимой информации друг о друге, а все операции происходят максимально быстро.

Внимание: использование сервиса MQL5 Маркет является абсолютно бесплатным, однако наша компания взимает комиссию в размере 20% от суммы каждой продажи.

Однако это еще не все. Наиважнейшей особенностью сервиса MQL5 Маркет является сам рынок, на котором он работает. Будучи интегрированным в торговую платформу MetaTrader 5, он автоматически дает разработчику прямой доступ к максимально широкому кругу своих потребителей. Проще говоря, разработчики помимо всего прочего получают выход на уже сформированный рынок и самую короткую дорогу к своим клиентам.

С MQL5 Маркет для того чтобы начать продавать свои программы, нужно всего лишь уметь их писать. Все остальные ваши проблемы мы взяли на себя и решили их!









Рекомендуем вам также прочитать следующие статьи по Маркету: