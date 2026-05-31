Astro Ai Intelligence
- Индикаторы
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- Версия: 32.9
- Активации: 5
Привет, трейдер!
Большинство розничных трейдеров полагаются на запаздывающие веб-скрипты. Для торговли с истинным преимуществом необходима институциональная архитектура.
Индикатор Astro AI — это не стандартное наложение графика. Это скомпилированная нейронная сеть с двумя агентами, работающая непосредственно на вашем терминале.
Вот точная технология, лежащая в основе системы:
1. Агент 1: Аналитик (Графовые нейронные сети — GNN) Рынки — это не просто изолированные ценовые бары; это взаимосвязанные сети данных.
Функция: Агент 1 использует графовую нейронную сеть для отображения этих сложных нелинейных взаимосвязей.
Преимущество: В то время как стандартный индикатор рассматривает одну прошлую среднюю, наша GNN обрабатывает глубокие структурные связи рынка в режиме реального времени, выявляя скрытые корреляции до того, как вступит в игру объем розничных сделок.
2. Агент 2: Исполнитель (Оптимизация проксимальной политики — PPO) Распознавание паттерна — это только половина дела. Принятие правильного решения на основе текущей волатильности рынка — вот что отличает прогностическую модель от запаздывающей.
Функция: Агент 2 использует PPO, передовой алгоритм обучения с подкреплением, для определения оптимальной точки входа.
Преимущество: Он постоянно адаптирует свою торговую политику. Он не использует статические линии «перекупленности» или «перепроданности». Он изучает текущую рыночную ситуацию и рассчитывает наиболее вероятный страйк.
Мост исполнения: Интеграция с терминалом через ONNX Распознавание паттерна бесполезно, если исполнение происходит медленно. Мы интегрировали эти обученные на Python агенты непосредственно в ваш торговый терминал через ONNX (Open Neural Network Exchange).
Запуск скомпилированной модели машинного обучения локально обеспечивает точность до миллисекунд с нулевой задержкой в облаке. Именно это мгновенное исполнение позволяет ИИ безупречно реагировать в режиме реального времени.
Основные характеристики Astro AI В дополнение к этой мощной архитектуре индикатор оснащен всем необходимым для серьезного трейдера:
Универсальный: работает на ВСЕХ брокерах бинарных опционов. (Доступны версии MT4 и MT5) Точность: Разработан для таймфреймов 1M с экспирацией 3M или 5M Высокая точность: Доказанный процент выигрышных сделок 85% Чистые сигналы: 100% без перерисовки, нулевая задержка, гарантированное отсутствие задержек Торгуйте где угодно: Мгновенные push-уведомления для Android и Mac Безопасная настройка: Полностью лицензированный индикатор + полное руководство в формате PDF Панель новостей: Отслеживает точные даты и время важных новостных событий Благодаря этой продвинутой платформе ONNX, Astro AI остается эксклюзивным инструментом премиум-класса для трейдеров, которые относятся к своей торговой стратегии как к бизнесу.
Перестаньте полагаться на розничные инструменты и перейдите на настоящую многоагентную систему искусственного интеллекта.
Смотрите живое доказательство Команда PrimeX7Trader
Большинство розничных трейдеров полагаются на запаздывающие веб-скрипты. Для торговли с истинным преимуществом необходима институциональная архитектура.
Индикатор Astro AI — это не стандартное наложение графика. Это скомпилированная нейронная сеть с двумя агентами, работающая непосредственно на вашем терминале.
Вот точная технология, лежащая в основе системы:
1. Агент 1: Аналитик (Графовые нейронные сети — GNN) Рынки — это не просто изолированные ценовые бары; это взаимосвязанные сети данных.
Функция: Агент 1 использует графовую нейронную сеть для отображения этих сложных нелинейных взаимосвязей.
Преимущество: В то время как стандартный индикатор рассматривает одну прошлую среднюю, наша GNN обрабатывает глубокие структурные связи рынка в режиме реального времени, выявляя скрытые корреляции до того, как вступит в игру объем розничных сделок.
2. Агент 2: Исполнитель (Оптимизация проксимальной политики — PPO) Распознавание паттерна — это только половина дела. Принятие правильного решения на основе текущей волатильности рынка — вот что отличает прогностическую модель от запаздывающей.
Функция: Агент 2 использует PPO, передовой алгоритм обучения с подкреплением, для определения оптимальной точки входа.
Преимущество: Он постоянно адаптирует свою торговую политику. Он не использует статические линии «перекупленности» или «перепроданности». Он изучает текущую рыночную ситуацию и рассчитывает наиболее вероятный страйк.
Мост исполнения: Интеграция с терминалом через ONNX Распознавание паттерна бесполезно, если исполнение происходит медленно. Мы интегрировали эти обученные на Python агенты непосредственно в ваш торговый терминал через ONNX (Open Neural Network Exchange).
Запуск скомпилированной модели машинного обучения локально обеспечивает точность до миллисекунд с нулевой задержкой в облаке. Именно это мгновенное исполнение позволяет ИИ безупречно реагировать в режиме реального времени.
Основные характеристики Astro AI В дополнение к этой мощной архитектуре индикатор оснащен всем необходимым для серьезного трейдера:
Универсальный: работает на ВСЕХ брокерах бинарных опционов. (Доступны версии MT4 и MT5) Точность: Разработан для таймфреймов 1M с экспирацией 3M или 5M Высокая точность: Доказанный процент выигрышных сделок 85% Чистые сигналы: 100% без перерисовки, нулевая задержка, гарантированное отсутствие задержек Торгуйте где угодно: Мгновенные push-уведомления для Android и Mac Безопасная настройка: Полностью лицензированный индикатор + полное руководство в формате PDF Панель новостей: Отслеживает точные даты и время важных новостных событий Благодаря этой продвинутой платформе ONNX, Astro AI остается эксклюзивным инструментом премиум-класса для трейдеров, которые относятся к своей торговой стратегии как к бизнесу.
Перестаньте полагаться на розничные инструменты и перейдите на настоящую многоагентную систему искусственного интеллекта.
Смотрите живое доказательство Команда PrimeX7Trader