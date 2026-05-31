Astro Ai Intelligence

Привет, трейдер!
Большинство розничных трейдеров полагаются на запаздывающие веб-скрипты. Для торговли с истинным преимуществом необходима институциональная архитектура.
Индикатор Astro AI — это не стандартное наложение графика. Это скомпилированная нейронная сеть с двумя агентами, работающая непосредственно на вашем терминале.
Вот точная технология, лежащая в основе системы:
1. Агент 1: Аналитик (Графовые нейронные сети — GNN) Рынки — это не просто изолированные ценовые бары; это взаимосвязанные сети данных.
Функция: Агент 1 использует графовую нейронную сеть для отображения этих сложных нелинейных взаимосвязей.
Преимущество: В то время как стандартный индикатор рассматривает одну прошлую среднюю, наша GNN обрабатывает глубокие структурные связи рынка в режиме реального времени, выявляя скрытые корреляции до того, как вступит в игру объем розничных сделок.
2. Агент 2: Исполнитель (Оптимизация проксимальной политики — PPO) Распознавание паттерна — это только половина дела. Принятие правильного решения на основе текущей волатильности рынка — вот что отличает прогностическую модель от запаздывающей.
Функция: Агент 2 использует PPO, передовой алгоритм обучения с подкреплением, для определения оптимальной точки входа.
Преимущество: Он постоянно адаптирует свою торговую политику. Он не использует статические линии «перекупленности» или «перепроданности». Он изучает текущую рыночную ситуацию и рассчитывает наиболее вероятный страйк.
Мост исполнения: Интеграция с терминалом через ONNX Распознавание паттерна бесполезно, если исполнение происходит медленно. Мы интегрировали эти обученные на Python агенты непосредственно в ваш торговый терминал через ONNX (Open Neural Network Exchange).
Запуск скомпилированной модели машинного обучения локально обеспечивает точность до миллисекунд с нулевой задержкой в ​​облаке. Именно это мгновенное исполнение позволяет ИИ безупречно реагировать в режиме реального времени.
Основные характеристики Astro AI В дополнение к этой мощной архитектуре индикатор оснащен всем необходимым для серьезного трейдера:
Универсальный: работает на ВСЕХ брокерах бинарных опционов. (Доступны версии MT4 и MT5) Точность: Разработан для таймфреймов 1M с экспирацией 3M или 5M Высокая точность: Доказанный процент выигрышных сделок 85% Чистые сигналы: 100% без перерисовки, нулевая задержка, гарантированное отсутствие задержек Торгуйте где угодно: Мгновенные push-уведомления для Android и Mac Безопасная настройка: Полностью лицензированный индикатор + полное руководство в формате PDF Панель новостей: Отслеживает точные даты и время важных новостных событий Благодаря этой продвинутой платформе ONNX, Astro AI остается эксклюзивным инструментом премиум-класса для трейдеров, которые относятся к своей торговой стратегии как к бизнесу.
Перестаньте полагаться на розничные инструменты и перейдите на настоящую многоагентную систему искусственного интеллекта.
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Индикаторы
This indicator automatically detects internal & swing market structure, Fibonacci Retracement and Fibo Levels. Features Full internal & swing market structure labeling in real-time Fibonacci Retracement Fibonacci Levels After purchasing the indicator, the full source code is provided, and via indicator buffers it can be easily integrated into your Expert Advisors (EAs) for automated trading strategies.
Euro Escalper
Cristofher Robles
Индикаторы
Euro Escalper— Professionalnyi Institutsionalnyi Indikator Skalpinga Euro Escalper — eto vysokoproizvoditelnyi torgovyi indikator, razrabotannyi dlya treiderov, trebuyushchikh institutsionalnoi tochnosti v kazhdoi tochke vkhoda. Rabotaet s Sinteticheskimi Indeksami (Deriv), Forex i lyubym aktivom, dostupnym v MetaTrader 5. Sochetaet zony likvidnosti na osnove Fibonachchi, vstroennyi dvigatel SuperTrend i professionalnuyu panel monitoringa v realnom vremeni. Klyuchevye Preimushchestva Bez Perisov
CGE Trading Suite
Carl Gustav Johan Ekstrom
5 (2)
Индикаторы
Institutional-Grade Analytics for MT5 The full analytical edge of a professional trading desk, built into your MT5 chart. CGE Trading Suite is an indicator system of 20 integrated modules covering market structure, timing, momentum, volume and capital flow, combined into a single chart-based workspace. Why CGE Trading Suite? The suite empowers traders with structure, confidence, and consistent performance across all markets and time frames. Hover over any signal or tool on the chart to instant
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Индикаторы
BigPlayerRange — Лучший Индикатор для РТС и USD/RUB | MetaTrader 5 Откройте для себя BigPlayerRange — лучший индикатор для РТС, USD/RUB и других активов в терминале MetaTrader 5. Этот профессиональный инструмент выделяет ключевые зоны активности крупных игроков и предоставляет точный институциональный анализ движения цены. Как Работает Индикатор: BigPlayerRange отображает две горизонтальные области, построенные на основе анализа объема: Зелёная зона — область, где покупатели защищают цен
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
SMC Institutional Suite
Catur Cipto Nugroho
Индикаторы
SMC Institutional Suite v3.7 Professional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 What is New in Version 3.7 - Visual Stability Update This release focuses entirely on one goal: making every zone, label, and line on your chart rock-solid stable. There is no more flickering, no more zones disappearing on a new candle, and no more duplicate drawings. Order Block (OB) zones no longer flicker or disappear. Once drawn, they stay permanently on the chart. Equal Highs and Equal Lows (EQH / EQL)
Gold Xausd Hunter
Metin Erkamoglu
5 (1)
Индикаторы
MATADOR GOLD XAUUSD M5 Scalp Signals for MT5 MATADOR GOLD is a decision-support indicator for MetaTrader 5, designed for traders who analyze short-term Gold movement on the M5 timeframe. The indicator does not open, close, or manage trades automatically. It provides buy and sell signal guidance so the user can make their own trading decisions according to their risk plan, broker conditions, and trade management rules. Main purpose MATADOR GOLD is built to help traders avoid noisy signal flow and
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