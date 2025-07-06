Precision Spike Detector V2

5

Introdução

O Precision Spike Detector V2 é um indicador avançado para MetaTrader 5 (MT5) projetado para identificar potenciais picos de preço (movimentos bruscos de mercado) em índices sintéticos (DERIV: Boom, Crash; WELTRADE: GainX e PainX).
Ele combina análises de RSI (Índice de Força Relativa) e ATR (Amplitude Média Real) para fornecer sinais precisos e confiáveis.

Funciona apenas no período M5 (5 minutos) . Em outros períodos, nenhuma seta será exibida.

Principais características

  • Filtro baseado em RSI e ATR – Detecta condições extremas de sobrecompra/sobrevenda.

  • Alertas automáticos – notificações por e-mail, push e pop-up.

  • Gestão de risco integrada – Calcula níveis de Take Profit (TP1, TP2) e Stop Loss (SL) usando a volatilidade do mercado (ATR).

  • Alerta de trailing stop – Ajuste dinâmico de stop loss com base na ação do preço.

  • Visualização clara – Setas de compra/venda em gráficos e linhas TP/SL visíveis.

Recomendações

  • Período: M5 (5 minutos).

  • Ativos: Índices sintéticos com forte liquidez (DERIV: Boom, Crash; WELTRADE: GainX, PainX, etc.).

Para quem é?

  • Day traders e scalpers.

  • Traders buscando confirmação técnica extra.

  • Qualquer pessoa que queira automatizar parte de sua análise de mercado.

Conclusão

O Precision Spike Detector V2 é uma ferramenta poderosa para traders que buscam oportunidades rápidas e de rompimento de mercado.
Sua filtragem RSI + ATR ajuda a evitar sinais falsos, enquanto o sistema integrado de gerenciamento de risco e alertas melhora a eficiência das negociações.

Principais benefícios:

  • Estratégia defensiva com níveis seguros de Stop Loss e Take Profit.

  • Configurações flexíveis (multiplicadores TP/SL ajustáveis ​​conforme a preferência do trader).

  • Objetos visuais transparentes para fácil rastreamento de sinal.

Notas

  • Funciona somente no período M5 .

  • Após a compra, o suporte e as instruções de instalação são fornecidos por meio de mensagens privadas do MQL5 .

Aviso:
Negociar envolve riscos. Este indicador é uma ferramenta de suporte e não garante lucros. Sempre combine-o com sua própria análise de mercado e gestão de risco.

Versão: 2.0
Autor: Xavic Mforex
Tipo: Indicador personalizado para MT5

"Negocie com precisão, gerencie com disciplina!


Отзывы 1
italo5
85
italo5 2025.09.14 13:11 
 

Great indicator, I just acquired it and it works wonderfully, following the correct steps and good management. :)

