Scalper Vault MT5

  • Индикаторы
  • Oleg Rodin
    Oleg Rodin

    Oleg Rodin

    4.9 (494)
    Приветствую!
    Я уже более 15 лет занимаюсь торговлей на рынке Forex, а также являюсь разработчиком программного обеспечения для трейдинга. Здесь я стараюсь делиться своим опытом с другими трейдерами, предоставляя им качественные инструменты, которые можно использовать для торговли на разных рынках.
    49 продуктов
  • Версия: 1.9
  • Обновлено: 3 августа 2026
  • Активации: 20

Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5.

Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна.

Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления.

Пожалуйста, напишите мне после покупки индикатора. Я бесплатно поделюсь с вами своими личными торговыми рекомендациями и отличными бонусными индикаторами!

Желаю вам счастливой и прибыльной торговли!



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Прямая трансляция индикатора на YouTube. Пожалуйста, нажмите на ссылку ниже для большего доверия. Есть также видео индикатора, которые вы можете посмотреть. Обратите внимание, что трансляция запаздывает, не полагайтесь на нее. Только обзор индикатора только обзор точности индикатора, который почти не проигрывает и доходность доходит до 95%.Буду работать с большой точностью на CRASH монете 1000 INDICES
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Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
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Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
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Issam Kassas
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Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
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Индикаторы
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Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
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Apollo Pips Generator   — это система, которая подает сигналы в направлении тренда. Индикатор предоставляет несколько точек входа, поэтому вы всегда можете найти торговую возможность для получения прибыли. Индикатор также определяет зоны перекупленности и перепроданности, которые можно использовать для закрытия позиции. Рекомендуемый тайм фрейм - H1. После покупки   ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ, чтобы ПОЛУЧИТЬ МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТОРГОВЛЕ И БОНУС! Желаю вам удачной торговли!
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Фильтр:
Gryffn10
585
Gryffn10 2026.07.20 10:37 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Oleg Rodin
32439
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.07.20 11:11
THANK YOU VERY-VERY MUCH, MY DEAR!:) I am touched by your kindness! Thank you for supporting me here! I really appreciate this a lot!:) I wish you many-many green pips in trading! Thank you once again!:)
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