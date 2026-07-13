Scalper Vault MT5
- Индикаторы
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Oleg RodinПриветствую!
Я уже более 15 лет занимаюсь торговлей на рынке Forex, а также являюсь разработчиком программного обеспечения для трейдинга. Здесь я стараюсь делиться своим опытом с другими трейдерами, предоставляя им качественные инструменты, которые можно использовать для торговли на разных рынках.
- Версия: 1.9
- Обновлено: 3 августа 2026
- Активации: 20
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5.
Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна.
Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления.
Пожалуйста, напишите мне после покупки индикатора. Я бесплатно поделюсь с вами своими личными торговыми рекомендациями и отличными бонусными индикаторами!
Желаю вам счастливой и прибыльной торговли!
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