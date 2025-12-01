Market Structure Order Block Dashboard MT5

Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money. Он не открывает и не управляет сделками: это инструмент визуального анализа, а не торговый робот.

Что показывает индикатор

Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы:

Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL

Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Character (ChoCH)

Бычьи (demand) и медвежьи (supply) Order Blocks с указанием силы зоны

Актуальные Fair Value Gaps (FVG)

Зоны ликвидности (equal highs / equal lows) и ликвидити-«свечи» (sweeps)

Сессии Asian, London, New York, а также Kill Zones

Локальный volume profile: POC, VAH, VAL

Компактный dashboard с оценкой конфлюэнса (0–100)

Цель индикатора — объединить в одном инструменте ключевые элементы, которые используют трейдеры price action и Smart Money.

Пример использования

Проанализировать старший таймфрейм (H1, H4, D1), чтобы определить общую структуру рынка. Определить бычий или медвежий сценарий (bias) на основе структуры, ключевых Order Blocks и зон ликвидности. Перейти на рабочий таймфрейм (M5–M30) и дождаться возврата цены в интересующую область: Order Block, FVG или уровень ликвидности, совпадающий с вашим сценарием. Использовать локальные сигналы (новый BOS / ChoCH, ликвидити-sweep, активная Kill Zone) для уточнения момента входа. Управлять риском, стоп-лоссом и целями в соответствии с вашим торговым планом.

Индикатор не даёт «волшебных» входов. Он создан для того, чтобы структурировать и визуализировать уже существующий подход ICT / Smart Money.

Основные группы настроек

Среди прочего, вы можете настроить:

Чувствительность к свингам и рыночной структуре

Отображение BOS / ChoCH (включение, цвета, максимальное число линий)

Order Blocks (включение, максимальное количество, время жизни, удаление «отработанных» зон)

FVG (минимальный размер, максимальное количество, удаление после заполнения)

Зоны ликвидности (допуск в пунктах, минимальное количество касаний)

Сессии и Kill Zones (включение, временные интервалы, GMT-смещение)

Volume profile (количество баров, количество уровней, ширина и прозрачность)

Dashboard (позиция, размер, прозрачность, таймер до закрытия свечи)

Рынки и таймфреймы

Основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD и др.

Индексы: DAX, NAS100, US30 и др.

Внутридневная торговля: M5–H1

Свинг-торговля: H4–D1

Стартовое предложение

При покупке Market Structure Order Block Dashboard MT5 вы получаете право выбрать ещё 2 продукта бесплатно из числа моих других индикаторов и утилит в MQL5 Market. Чтобы получить бонусы, просто отправьте мне сообщение через систему MQL5 после покупки.

В данный момент индикатор предлагается по стартовой цене, которая может измениться по мере добавления новых функций и обновлений.

Руководство пользователя и поддержка

Для покупателей доступно подробное PDF-руководство (описание входных параметров и примеры настроек). Его можно получить по запросу через внутренние сообщения MQL5.

Поддержка и обновления осуществляются с учётом отзывов пользователей и дальнейшего развития платформы.

Предупреждение о рисках

Данный продукт не гарантирует результата и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском убытков. Всегда тестируйте индикатор сначала на демо-счёте и используйте его только в рамках продуманной системы риск-менеджмента.