Market Structure Order Block Dashboard MT5
Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money. Он не открывает и не управляет сделками: это инструмент визуального анализа, а не торговый робот.
Что показывает индикатор
Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы:
- Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL
- Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Character (ChoCH)
- Бычьи (demand) и медвежьи (supply) Order Blocks с указанием силы зоны
- Актуальные Fair Value Gaps (FVG)
- Зоны ликвидности (equal highs / equal lows) и ликвидити-«свечи» (sweeps)
- Сессии Asian, London, New York, а также Kill Zones
- Локальный volume profile: POC, VAH, VAL
- Компактный dashboard с оценкой конфлюэнса (0–100)
Цель индикатора — объединить в одном инструменте ключевые элементы, которые используют трейдеры price action и Smart Money.
Пример использования
- Проанализировать старший таймфрейм (H1, H4, D1), чтобы определить общую структуру рынка.
- Определить бычий или медвежий сценарий (bias) на основе структуры, ключевых Order Blocks и зон ликвидности.
- Перейти на рабочий таймфрейм (M5–M30) и дождаться возврата цены в интересующую область: Order Block, FVG или уровень ликвидности, совпадающий с вашим сценарием.
- Использовать локальные сигналы (новый BOS / ChoCH, ликвидити-sweep, активная Kill Zone) для уточнения момента входа.
- Управлять риском, стоп-лоссом и целями в соответствии с вашим торговым планом.
Индикатор не даёт «волшебных» входов. Он создан для того, чтобы структурировать и визуализировать уже существующий подход ICT / Smart Money.
Основные группы настроек
Среди прочего, вы можете настроить:
- Чувствительность к свингам и рыночной структуре
- Отображение BOS / ChoCH (включение, цвета, максимальное число линий)
- Order Blocks (включение, максимальное количество, время жизни, удаление «отработанных» зон)
- FVG (минимальный размер, максимальное количество, удаление после заполнения)
- Зоны ликвидности (допуск в пунктах, минимальное количество касаний)
- Сессии и Kill Zones (включение, временные интервалы, GMT-смещение)
- Volume profile (количество баров, количество уровней, ширина и прозрачность)
- Dashboard (позиция, размер, прозрачность, таймер до закрытия свечи)
Рынки и таймфреймы
- Основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD и др.
- Индексы: DAX, NAS100, US30 и др.
- Внутридневная торговля: M5–H1
- Свинг-торговля: H4–D1
Стартовое предложение
При покупке Market Structure Order Block Dashboard MT5 вы получаете право выбрать ещё 2 продукта бесплатно из числа моих других индикаторов и утилит в MQL5 Market. Чтобы получить бонусы, просто отправьте мне сообщение через систему MQL5 после покупки.
В данный момент индикатор предлагается по стартовой цене, которая может измениться по мере добавления новых функций и обновлений.
Руководство пользователя и поддержка
Для покупателей доступно подробное PDF-руководство (описание входных параметров и примеры настроек). Его можно получить по запросу через внутренние сообщения MQL5.
Поддержка и обновления осуществляются с учётом отзывов пользователей и дальнейшего развития платформы.
Предупреждение о рисках
Данный продукт не гарантирует результата и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском убытков. Всегда тестируйте индикатор сначала на демо-счёте и используйте его только в рамках продуманной системы риск-менеджмента.
