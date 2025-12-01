Market Structure Order Block Dashboard MT5

5

Market Structure Order Block Dashboard MT5

Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money. Он не открывает и не управляет сделками: это инструмент визуального анализа, а не торговый робот.

Что показывает индикатор

Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы:

  • Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL
  • Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Character (ChoCH)
  • Бычьи (demand) и медвежьи (supply) Order Blocks с указанием силы зоны
  • Актуальные Fair Value Gaps (FVG)
  • Зоны ликвидности (equal highs / equal lows) и ликвидити-«свечи» (sweeps)
  • Сессии Asian, London, New York, а также Kill Zones
  • Локальный volume profile: POC, VAH, VAL
  • Компактный dashboard с оценкой конфлюэнса (0–100)

Цель индикатора — объединить в одном инструменте ключевые элементы, которые используют трейдеры price action и Smart Money.

Пример использования

  1. Проанализировать старший таймфрейм (H1, H4, D1), чтобы определить общую структуру рынка.
  2. Определить бычий или медвежий сценарий (bias) на основе структуры, ключевых Order Blocks и зон ликвидности.
  3. Перейти на рабочий таймфрейм (M5–M30) и дождаться возврата цены в интересующую область: Order Block, FVG или уровень ликвидности, совпадающий с вашим сценарием.
  4. Использовать локальные сигналы (новый BOS / ChoCH, ликвидити-sweep, активная Kill Zone) для уточнения момента входа.
  5. Управлять риском, стоп-лоссом и целями в соответствии с вашим торговым планом.

Индикатор не даёт «волшебных» входов. Он создан для того, чтобы структурировать и визуализировать уже существующий подход ICT / Smart Money.

Основные группы настроек

Среди прочего, вы можете настроить:

  • Чувствительность к свингам и рыночной структуре
  • Отображение BOS / ChoCH (включение, цвета, максимальное число линий)
  • Order Blocks (включение, максимальное количество, время жизни, удаление «отработанных» зон)
  • FVG (минимальный размер, максимальное количество, удаление после заполнения)
  • Зоны ликвидности (допуск в пунктах, минимальное количество касаний)
  • Сессии и Kill Zones (включение, временные интервалы, GMT-смещение)
  • Volume profile (количество баров, количество уровней, ширина и прозрачность)
  • Dashboard (позиция, размер, прозрачность, таймер до закрытия свечи)

Рынки и таймфреймы

  • Основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD и др.
  • Индексы: DAX, NAS100, US30 и др.
  • Внутридневная торговля: M5–H1
  • Свинг-торговля: H4–D1

Стартовое предложение

При покупке Market Structure Order Block Dashboard MT5 вы получаете право выбрать ещё 2 продукта бесплатно из числа моих других индикаторов и утилит в MQL5 Market. Чтобы получить бонусы, просто отправьте мне сообщение через систему MQL5 после покупки.

В данный момент индикатор предлагается по стартовой цене, которая может измениться по мере добавления новых функций и обновлений.

Руководство пользователя и поддержка

Для покупателей доступно подробное PDF-руководство (описание входных параметров и примеры настроек). Его можно получить по запросу через внутренние сообщения MQL5.

Поддержка и обновления осуществляются с учётом отзывов пользователей и дальнейшего развития платформы.

Предупреждение о рисках

Данный продукт не гарантирует результата и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском убытков. Всегда тестируйте индикатор сначала на демо-счёте и используйте его только в рамках продуманной системы риск-менеджмента.

Отзывы 2
arismops11
19
arismops11 2025.12.22 10:47 
 

Very good and friendly seller.

man1980
1643
man1980 2025.12.17 12:50 
 

clean and reliable order block indicator that aligns well with real price action. it highlights valid zones without clutter and works well alongside SMC concepts like BOS and liquidity sweeps. a solid tool for refining entries and bias.

