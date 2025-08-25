Gamma Trend AI

5

Индикатор Gamma-Trend - это технический торговый инструмент, используемый для определения направления тренда и потенциальных точек разворота. Его главная цель проста: четко определить сигналы входа и выхода.

На графике индикатор Gamma-Trend отображается в виде цветных линий, которые меняются в зависимости от направления тренда: один цвет указывает на восходящий тренд, а другой - на нисходящий. Он включает трейлинг-уровни, которые следуют за движением цены, обеспечивая непрерывное руководство для управления позициями. Индикатор включает удобную панель, которая отображает текущий статус сигналов и информацию о тренде с первого взгляда.

Эта простота, возможно, и является причиной того, что его поклонники так им дорожат. Вы просто входите в лонг, когда сигнал индикатора становится бычьим, и открываете короткую позицию, когда сигнал индикатора становится медвежьим. Сигналы индикатора представлены в виде синих и красных стрелок. Синяя стрелка говорит вам, когда входить в лонг, а красная стрелка - когда входить в шорт. Однако важно помнить, что, как и большинство трендовых индикаторов, Gamma-Trend работает лучше всего на четких трендовых рынках и может давать ложные сигналы на боковых или высоковолатильных рынках.

It shows true trend direction by ignoring small price fluctuation.


GTS AI AssistantGTS AI Assistant обеспечивает интеллектуальный многотаймфреймовый анализ рынка Форекс на основе более 5 ИИ-решений (DeepSeek, OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral). Мониторинг 6 валютных пар на 5 таймфреймах с использованием более 21 технического индикатора. Сохранение истории разговоров, оценка рынка в реальном времени и комплексный технический анализ для принятия обоснованных торговых решений.

Каждый покупатель индикатора также получает:

  • Пользовательский ML-фильтр.
  • Файлы настроек для конфигурации индикатора под различные активы.
  • Пошаговое видео-руководство, которое поможет вам быстро установить, настроить и начать использовать эту торговую стратегию.

Чтобы получить все перечисленные бонусы, свяжитесь с продавцом через систему личных сообщений MQL5.

Отзывы 1
Alex074179
408
Alex074179 2025.09.22 20:08 
 

Awesome indicator, the best so far.

Ответ на отзыв