SkyHammer Signal Pro

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SkyHammer Signal Pro

Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP

SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы.

Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5.

Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу momentum, здоровую волатильность и достаточное пространство до цели перед формированием сигнала.

Основные функции

Механизм фиксации сигнала

После подтверждения сигнала стрелка, Entry, Stop Loss, TP1 и TP2 постоянно фиксируются на графике.

Сигнал не исчезает, не смещается и не меняется из-за движения последующих свечей.

Это помогает трейдерам честно анализировать каждый сигнал и устраняет распространенную проблему исчезающих сигналов во время реального рынка.

Полный исторический архив сигналов

Все подтвержденные сигналы автоматически записываются и сохраняются.

После смены таймфрейма, перезапуска платформы или повторной загрузки индикатора исторические сигналы могут оставаться видимыми для проверки.

Это позволяет трейдерам самостоятельно проверять реальную эффективность каждого прошлого сигнала, а не видеть только текущий сигнал на графике.

Встроенная статистика TP1 в реальном времени

SkyHammer Signal Pro включает информационную панель на графике, которая показывает статистику достижения TP1 в реальном времени для разных типов сигналов.

Размер выборки отображается вместе с результатом, поэтому трейдеры могут видеть, сколько сигналов участвует в расчете.

Эта статистика не является фиксированными маркетинговыми цифрами. Она динамически рассчитывается на основе подтвержденных сигналов, записанных на графике.

Пятиуровневая интеллектуальная система фильтрации

Индикатор использует многоуровневую систему подтверждения для уменьшения количества сигналов низкого качества.

Основные фильтры включают:

  • Совпадение с направлением тренда

  • Сила momentum

  • Подтверждение объемом

  • Подтверждение пробоя

  • Проверка пространства до цели

Каждый фильтр можно включить или отключить в настройках, что дает трейдерам больше гибкости для адаптации индикатора к разным символам, таймфреймам и стилям торговли.

Адаптивная multi-timeframe логика

SkyHammer Signal Pro автоматически адаптирует ориентир старшего таймфрейма от M1 до месячных графиков.

Нет необходимости вручную настраивать старший таймфрейм. Индикатор автоматически выбирает структуру ориентира в зависимости от таймфрейма текущего графика.

Четкая структура риска

Каждый подтвержденный сигнал предоставляет полную торговую структуру:

  • Entry

  • Stop Loss

  • TP1

  • TP2

Это помогает трейдерам заранее планировать сделку с понятной структурой риска и цели.

Поддержка MT4 / MT5

SkyHammer Signal Pro разработан для MT4 и MT5, что делает его подходящим для трейдеров, использующих разные платформы MetaTrader.

Чистый адаптивный интерфейс

Индикатор включает DPI-адаптивную информационную панель.

Панель разработана так, чтобы четко отображаться на разных размерах экрана и разрешениях, без выхода за границы и проблем с читаемостью.

Оповещения и интеграция с EA

SkyHammer Signal Pro поддерживает:

  • Стрелки на графике

  • Линии Entry / SL / TP

  • Pop-up оповещения

  • Звуковые оповещения

  • Push-уведомления

  • Buffer output для интеграции с EA

Это делает индикатор подходящим для ручной торговли, подтверждения сигналов и интеграции с автоматическими стратегиями.

Подходит для

SkyHammer Signal Pro можно использовать для:

  • Gold / XAUUSD

  • Forex пар

  • Intraday scalping

  • Trend-following стратегий

  • Ручного подтверждения сигналов

  • Интеграции сигналов с EA

Для лучших результатов трейдерам следует протестировать индикатор на выбранном символе и таймфрейме перед торговлей на реальном счете.

Важное примечание

SkyHammer Signal Pro — это торговый инструмент, а не система гарантированной прибыли.

Ни один индикатор не может идеально предсказать рынок. Убытки являются частью торговли, и правильное управление рисками всегда необходимо.

Цель этого индикатора — предоставлять более чистые, фиксированные, прозрачные и проверяемые торговые сигналы с понятной структурой Entry / SL / TP.


Отзывы 4
harrier
24
harrier 2026.07.30 07:53 
 

I've been using GoldWave since March, and I bought it because I trust it. I haven't used many indicators before, but since it's easy to use, I'd like to try out a variety of them.

makistar
24
makistar 2026.07.30 07:31 
 

I've been using developer Shengze Zhong's EAs for a long time, and his after-sales support, including regular updates, is simply outstanding. I immediately purchased his new indicator upon its release. The buy/sell signals don't repaint, allowing for retrospective analysis, and the clear TP/SL points make it very easy to use. It supports multiple currencies and offers smartphone notifications, making it ideal for monitoring multiple currencies simultaneously. Personally, I'll be using it in conjunction with my own trading criteria. I'm looking forward to Shengze Zhong's future creations.

sumiohouse
29
sumiohouse 2026.07.30 06:43 
 

I've bought several products from this developer before, and since they’ve all been fantastic, I decided to purchase this one as well. It’s only been a few days since I started using it, but I’m already amazed by its high win rate. I’m really looking forward to long-term profitability with this.

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GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Индикаторы
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Bill Williams Advanced предназначен для автоматического анализа графика по системе " Profitunity " Билла Уильямса. Индикатор анализирует сразу четыре таймфрейма. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. Анализирует график по системе "Profitunity" Билла Уильямса. Сигналы помещает в таблицу в углу экрана и на график цены. 2. Находит все известные сигналы АО и АС, а также сигналы зон. Оснащён трендовым фильтром по Аллигатору. 3. Находит "Дивергентный бар", а та
Spike detector Green V2
Odete Argelio Simbine
Индикаторы
Obrigado por adquirir o Green Spike Detector V2. Caso precise de ajuda com a instalação, ativação, atualizações ou suporte técnico, entre em contato comigo pelo WhatsApp: +258 86 756 5485. Detector de picos Verde V2 Sistema de Detecção de Picos - Versão 2 Indicador que não repinta, otimizado para mercados de alta volatilidade, como Boom, Crash e Índices de Volatilidade. Detecta movimentos de momentum fortes (picos) com baixa latência. O que mudou na versão 2: O algoritmo é 47% mais preciso que
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
Индикаторы
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
Другие продукты этого автора
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
UT BOT Advanced MT5
Shengzu Zhong
Индикаторы
Advanced UT BOT ALERTS for MT5 Профессиональная система обнаружения тренда с многоуровневыми фильтрами | Улучшенный движок UT BOT Мы предоставляем только индикаторы высокого качества. Advanced UT BOT создан для профессионального использования и имеет устойчивую логику сигналов и безопасные расчёты, исключающие задержки или ложные обновления. Он не перерисовывает, не удаляет и не изменяет прошлые сигналы. Все сигналы BUY и SELL генерируются только после закрытия свечи и остаются зафиксированными.
Super Signal Market Slayer
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
Super Signal Market Slayer Без перерисовки | Высокая точность | Интеллектуальный мульти-рыночный трендовый индикатор В трейдинге самое сложное — не открыть сделку, а вовремя распознать начало тренда среди рыночного шума. Именно для этого был создан Market Slayer. Это интеллектуальный индикатор без перерисовки, разработанный для внутридневной торговли. Благодаря многоуровневому подтверждению и фильтрации тренда он показывает чёткие и надёжные сигналы Buy / Sell только в ключевые моменты. Ключевы
Multiple Divergence Detection System for MT5
Shengzu Zhong
Индикаторы
Multiple Divergence Detection System for MT5 Многоиндикаторная система обнаружения и визуализации дивергенций (Regular / Hidden, 10 источников индикаторов, легкая и эффективная) Основные преимущества •   Единая визуализация   — автоматически определяет и отображает   обычные (Regular)   и   скрытые (Hidden)   дивергенции между ценой и индикаторами, соединяя их линиями и помечая ярлыками. •   Многоисточниковый анализ   — включает MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic / CCI / Momentum / OBV / V
Black horse indicator MT5
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
Приобретайте по текущей цене, пока она доступна — она может повыситься в любое время. Цель индикатора "черная лошадь" - выявление расхождений между движением цены и индикатором VWAP. Он использует фильтры для выявления потенциальных ложных расхождений и выдачи качественных, точных сигналов. Медвежьи расхождения обозначаются красными точками над свечой, тогда как бычьи расхождения представлены зелеными точками под свечой. Основной фильтр расхождений основан на ATR (Средний истинный диапазон) и
UT BOT Advanced MT4
Shengzu Zhong
Индикаторы
Advanced UT BOT ALERTS for MT4 Профессиональная система обнаружения тренда с многоуровневыми фильтрами | Улучшенный движок UT BOT Мы предоставляем только индикаторы высокого качества. Advanced UT BOT создан для профессионального использования и имеет устойчивую логику сигналов и безопасные расчёты, исключающие задержки или ложные обновления. Он не перерисовывает, не удаляет и не изменяет прошлые сигналы. Все сигналы BUY и SELL генерируются только после закрытия свечи и остаются зафиксированными.
Multiple Divergence Detection System for MT4
Shengzu Zhong
Индикаторы
Multiple Divergence Detection System for MT4 Многоиндикаторная система обнаружения и визуализации дивергенций (Regular / Hidden, 10 источников индикаторов, легкая и эффективная) Основные преимущества •   Единая визуализация   — автоматически определяет и отображает   обычные (Regular)   и   скрытые (Hidden)   дивергенции между ценой и индикаторами, соединяя их линиями и помечая ярлыками. •   Многоисточниковый анализ   — включает MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic / CCI / Momentum / OBV / V
Black Horse indicator
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
Приобретайте по текущей цене, пока она доступна — она может повыситься в любое время. Цель индикатора "черная лошадь" - выявление расхождений между движением цены и индикатором VWAP. Он использует фильтры для выявления потенциальных ложных расхождений и выдачи качественных, точных сигналов. Медвежьи расхождения обозначаются красными точками над свечой, тогда как бычьи расхождения представлены зелеными точками под свечой. Основной фильтр расхождений основан на ATR (Средний истинный диапазон) и
Super Signal Market Slayer MT4
Shengzu Zhong
Индикаторы
Super Signal Market Slayer Без перерисовки | Высокая точность | Интеллектуальный мульти-рыночный трендовый индикатор В трейдинге самое сложное — не открыть сделку, а вовремя распознать начало тренда среди рыночного шума. Именно для этого был создан Market Slayer. Это интеллектуальный индикатор без перерисовки, разработанный для внутридневной торговли. Благодаря многоуровневому подтверждению и фильтрации тренда он показывает чёткие и надёжные сигналы Buy / Sell только в ключевые моменты. Ключевы
Professional Copy Trading System MT4
Shengzu Zhong
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MT4 Professional Copy Trading System (Версия MT4) Сверхбыстрый LOCAL копир сделок промышленного уровня для профи и мульти-аккаунтов. Промышленная LOCAL-архитектура Работа в одной среде Windows (тот же ПК / та же Windows VPS). Низкая задержка, высокая стабильность, 24/7. Master / Slave / Self + Cross Copy (MT4 ↔ MT5) Master/Slave/Self-Copier. MT4→MT4, MT4→MT5, MT5→MT4, MT5→MT5. Важно: для MT4↔MT5 нужны обе версии (MT4 и MT5). Что делает Копирует открытия/изменения (SL/TP)/закрытия в реальном
GEM Signal MT4
Shengzu Zhong
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
Ultra Fast Copy Trading System
Shengzu Zhong
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MT5 Professional Copy Trading System (Версия MT5) MT5 Professional Copy Trading System — это промышленный сверхбыстрый LOCAL копировщик сделок , разработанный для профессиональных трейдеров, поставщиков сигналов и институционального управления несколькими счетами. В отличие от типичных розничных или облачных решений, данная система построена на LOCAL-архитектуре, оптимизированной для работы нескольких терминалов в одной среде Windows. Промышленная LOCAL-архитектура LOCAL-дизайн позволяет термин
Фильтр:
harrier
24
harrier 2026.07.30 07:53 
 

I've been using GoldWave since March, and I bought it because I trust it. I haven't used many indicators before, but since it's easy to use, I'd like to try out a variety of them.

makistar
24
makistar 2026.07.30 07:31 
 

I've been using developer Shengze Zhong's EAs for a long time, and his after-sales support, including regular updates, is simply outstanding. I immediately purchased his new indicator upon its release. The buy/sell signals don't repaint, allowing for retrospective analysis, and the clear TP/SL points make it very easy to use. It supports multiple currencies and offers smartphone notifications, making it ideal for monitoring multiple currencies simultaneously. Personally, I'll be using it in conjunction with my own trading criteria. I'm looking forward to Shengze Zhong's future creations.

sumiohouse
29
sumiohouse 2026.07.30 06:43 
 

I've bought several products from this developer before, and since they’ve all been fantastic, I decided to purchase this one as well. It’s only been a few days since I started using it, but I’m already amazed by its high win rate. I’m really looking forward to long-term profitability with this.

aiparty
238
aiparty 2026.07.30 06:22 
 

I bought this because Gold Wave is a highly reliable developer! The signals are highly accurate and easy to understand. I’m looking forward to my future trades!

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