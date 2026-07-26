SkyHammer Signal Pro

Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP

SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы.

Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5.

Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу momentum, здоровую волатильность и достаточное пространство до цели перед формированием сигнала.

Основные функции

Механизм фиксации сигнала

После подтверждения сигнала стрелка, Entry, Stop Loss, TP1 и TP2 постоянно фиксируются на графике.

Сигнал не исчезает, не смещается и не меняется из-за движения последующих свечей.

Это помогает трейдерам честно анализировать каждый сигнал и устраняет распространенную проблему исчезающих сигналов во время реального рынка.

Полный исторический архив сигналов

Все подтвержденные сигналы автоматически записываются и сохраняются.

После смены таймфрейма, перезапуска платформы или повторной загрузки индикатора исторические сигналы могут оставаться видимыми для проверки.

Это позволяет трейдерам самостоятельно проверять реальную эффективность каждого прошлого сигнала, а не видеть только текущий сигнал на графике.

Встроенная статистика TP1 в реальном времени

SkyHammer Signal Pro включает информационную панель на графике, которая показывает статистику достижения TP1 в реальном времени для разных типов сигналов.

Размер выборки отображается вместе с результатом, поэтому трейдеры могут видеть, сколько сигналов участвует в расчете.

Эта статистика не является фиксированными маркетинговыми цифрами. Она динамически рассчитывается на основе подтвержденных сигналов, записанных на графике.

Пятиуровневая интеллектуальная система фильтрации

Индикатор использует многоуровневую систему подтверждения для уменьшения количества сигналов низкого качества.

Основные фильтры включают:

Совпадение с направлением тренда

Сила momentum

Подтверждение объемом

Подтверждение пробоя

Проверка пространства до цели

Каждый фильтр можно включить или отключить в настройках, что дает трейдерам больше гибкости для адаптации индикатора к разным символам, таймфреймам и стилям торговли.

Адаптивная multi-timeframe логика

SkyHammer Signal Pro автоматически адаптирует ориентир старшего таймфрейма от M1 до месячных графиков.

Нет необходимости вручную настраивать старший таймфрейм. Индикатор автоматически выбирает структуру ориентира в зависимости от таймфрейма текущего графика.

Четкая структура риска

Каждый подтвержденный сигнал предоставляет полную торговую структуру:

Entry

Stop Loss

TP1

TP2

Это помогает трейдерам заранее планировать сделку с понятной структурой риска и цели.

Поддержка MT4 / MT5

SkyHammer Signal Pro разработан для MT4 и MT5, что делает его подходящим для трейдеров, использующих разные платформы MetaTrader.

Чистый адаптивный интерфейс

Индикатор включает DPI-адаптивную информационную панель.

Панель разработана так, чтобы четко отображаться на разных размерах экрана и разрешениях, без выхода за границы и проблем с читаемостью.

Оповещения и интеграция с EA

SkyHammer Signal Pro поддерживает:

Стрелки на графике

Линии Entry / SL / TP

Pop-up оповещения

Звуковые оповещения

Push-уведомления

Buffer output для интеграции с EA

Это делает индикатор подходящим для ручной торговли, подтверждения сигналов и интеграции с автоматическими стратегиями.

Подходит для

SkyHammer Signal Pro можно использовать для:

Gold / XAUUSD

Forex пар

Intraday scalping

Trend-following стратегий

Ручного подтверждения сигналов

Интеграции сигналов с EA

Для лучших результатов трейдерам следует протестировать индикатор на выбранном символе и таймфрейме перед торговлей на реальном счете.

Важное примечание

SkyHammer Signal Pro — это торговый инструмент, а не система гарантированной прибыли.

Ни один индикатор не может идеально предсказать рынок. Убытки являются частью торговли, и правильное управление рисками всегда необходимо.

Цель этого индикатора — предоставлять более чистые, фиксированные, прозрачные и проверяемые торговые сигналы с понятной структурой Entry / SL / TP.