M1 Arrow MT5

Индикатор M1 Arrow основан на естественных принципах торговли на рынке, включая анализ волатильности и объема. Индикатор можно использовать с любым таймфреймом и валютной парой. Один простой в использовании параметр индикатора позволит вам адаптировать сигналы к любой валютной паре и таймфрейму, на котором вы хотите торговать.

Помимо основного алгоритма, основанного на сигналах на покупку и продажу, индикатор также имеет множество встроенных дополнительных стратегий, которые вы можете выбрать в настройках. Эти стратегии не требуют никаких настроек. Индикатор автоматически выбирает настройки в зависимости от используемого вами режима стратегии.

Алгоритм основан на анализе объемов и ценовых волн с использованием дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора выдает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в один. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а для подтверждения волны использует анализ по объему.

ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МОИ ТОРГОВЫЕ СОВЕТЫ И ОТЛИЧНЫЕ БОНУСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО!