M1 Arrow MT5
- Индикаторы
-
Oleg RodinПриветствую!
Я уже более 15 лет занимаюсь торговлей на рынке Forex, а также являюсь разработчиком программного обеспечения для трейдинга. Здесь я стараюсь делиться своим опытом с другими трейдерами, предоставляя им качественные инструменты, которые можно использовать для торговли на разных рынках.
- Версия: 1.9
- Активации: 20
Индикатор M1 Arrow основан на естественных принципах торговли на рынке, включая анализ волатильности и объема. Индикатор можно использовать с любым таймфреймом и валютной парой. Один простой в использовании параметр индикатора позволит вам адаптировать сигналы к любой валютной паре и таймфрейму, на котором вы хотите торговать.
Помимо основного алгоритма, основанного на сигналах на покупку и продажу, индикатор также имеет множество встроенных дополнительных стратегий, которые вы можете выбрать в настройках. Эти стратегии не требуют никаких настроек. Индикатор автоматически выбирает настройки в зависимости от используемого вами режима стратегии.
Алгоритм основан на анализе объемов и ценовых волн с использованием дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора выдает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в один. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а для подтверждения волны использует анализ по объему.
ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МОИ ТОРГОВЫЕ СОВЕТЫ И ОТЛИЧНЫЕ БОНУСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО!