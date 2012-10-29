Насколько безопасно покупать продукты в MQL5 Маркете?

MQL5 Маркет - это сервис для покупки советников, индикаторов и других программ с высокой степенью безопасности. Весь процесс покупки - от выставления программы в Маркете до поставки ее в терминал - надежно защищен. Сразу после оплаты приложения вы сможете использовать его в терминале MetaTrader 5 и оно будет доступно вам всегда.

Работа в Маркете регламентируется специальными правилами, которые обеспечивают защиту всех пользователей сервиса. В первую очередь, к продавцам предъявляются жесткие требования, и они должны пройти дополнительную регистрацию. При этом указываются реальные контактные данные, номер телефона и копия документа, удостоверяющего личность. Только после проверки этих данных можно стать продавцом и начать продавать свои программы в MQL5 Маркете.

Во-вторых, безопасности публикуемых продуктов уделяется серьезнейшее внимание. Например, продаваемый продукт не должен использовать dll-библиотеки, которые могут стать инструментом для мошенников. Помимо этого проверяется наличие вредоносного кода и работоспособность приложения для вашей защиты. Продукты, выполненные с нарушением правил, не будут опубликованы в Маркете. Таким образом, вы застрахованы от выбора нежелательных и опасных программ.

Кроме того, вы можете самостоятельно протестировать программу - бесплатная демо-версия есть у каждого продукта в Маркете. Ее можно прогнать в тестере торговых стратегий, получить детальный отчет по продукту и увидеть все его характеристики. Таким образом, вы сможете оценить работу программы в действии еще до ее покупки.

Денежные взаиморасчеты организованы на базе нашей собственной платежной системы сайта MQL5.community. Для безопасности всех транзакций используется защищенное соединение по SSL-протоколу и подтверждение платежа по SMS. Для совершения покупки в MQL5 Маркете необходимо лишь зарегистрироваться на сайте www.mql5.com и пополнить счет любым удобным способом.

Помните, купленная в Маркете программа будет привязана к вашему компьютеру уникальным кодом инсталляции. Поэтому даже если злоумышленник завладеет вашей программой, он не сможет ею воспользоваться - она просто не запустится на другом компьютере. Такое решение позволяет защитить интересы разработчика торговой программы. С другой стороны, у вас всегда будет возможность активировать купленное приложение на любых трех компьютерах.

Мы запустили сервис по продаже торговых программ для MetaTrader 5 и сделали его безопасным. Мы постарались минимизировать все связанные с этим риски, чтобы вы смогли сконцентрироваться на самом главном - на поиске нужного вам робота!









