Насколько безопасно покупать продукты в MQL5 Маркете?

MQL5 Маркет - это сервис для покупки советников, индикаторов и других программ с высокой степенью безопасности. Весь процесс покупки - от выставления программы в Маркете до поставки ее в терминал - надежно защищен. Сразу после оплаты приложения вы сможете использовать его в терминале MetaTrader 5 и оно будет доступно вам всегда.

Покупать в MQL5 Маркете безопасно

Работа в Маркете регламентируется специальными правилами, которые обеспечивают защиту всех пользователей сервиса. В первую очередь, к продавцам предъявляются жесткие требования, и они должны пройти дополнительную регистрацию. При этом указываются реальные контактные данные, номер телефона и копия документа, удостоверяющего личность. Только после проверки этих данных можно стать продавцом и начать продавать свои программы в MQL5 Маркете.

Во-вторых, безопасности публикуемых продуктов уделяется серьезнейшее внимание. Например, продаваемый продукт не должен использовать dll-библиотеки, которые могут стать инструментом для мошенников. Помимо этого проверяется наличие вредоносного кода и работоспособность приложения для вашей защиты. Продукты, выполненные с нарушением правил, не будут опубликованы в Маркете. Таким образом, вы застрахованы от выбора нежелательных и опасных программ.

Кроме того, вы можете самостоятельно протестировать программу - бесплатная демо-версия есть у каждого продукта в Маркете. Ее можно прогнать в тестере торговых стратегий, получить детальный отчет по продукту и увидеть все его характеристики. Таким образом, вы сможете оценить работу программы в действии еще до ее покупки.

Cхема взаимодействия участников MQL5 Маркета

Денежные взаиморасчеты организованы на базе нашей собственной платежной системы сайта MQL5.community. Для безопасности всех транзакций используется защищенное соединение по SSL-протоколу и подтверждение платежа по SMS. Для совершения покупки в MQL5 Маркете необходимо лишь зарегистрироваться на сайте www.mql5.com и пополнить счет любым удобным способом.

Помните, купленная в Маркете программа будет привязана к вашему компьютеру уникальным кодом инсталляции. Поэтому даже если злоумышленник завладеет вашей программой, он не сможет ею воспользоваться - она просто не запустится на другом компьютере. Такое решение позволяет защитить интересы разработчика торговой программы. С другой стороны, у вас всегда будет возможность активировать купленное приложение на любых трех компьютерах.

Мы запустили сервис по продаже торговых программ для MetaTrader 5 и сделали его безопасным. Мы постарались минимизировать все связанные с этим риски, чтобы вы смогли сконцентрироваться на самом главном - на поиске нужного вам робота!


Воспользуйтесь MQL5 Маркетом для безопасных покупок торговых роботов прямо сейчас!


Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (13)
Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 1 нояб. 2012 в 08:22
gafk:

насчет того что в маркете покупать хорошо и безопасно это вы придумали уважаемые разработчики,к сожалению это не правда.я купил индикатор Custom Panel который проработал у меня пару недель и умер,теперь терминал пишет продукт куплен но не установлен на диске,а при попытке его скачать

отвечает что у вас недостаточно средств на счете.обращался в сервис деск ,никакой реакции,на форуме то,же никто помочь не может.вся ситуация наводит на нехорошие мысли.не хочется никого обвинять но выглядит все это весьма неприглядно.одно могу сказать определенно я этим сервисом пользоваться больше не буду ,да и не кому не советую . (кому то лавры Мавроди не дают покоя?)

а что за индикатор такой? 
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 1 нояб. 2012 в 08:24
Vladon:
а что за индикатор такой? 
Поиск не работает? В два клика нашёл. ))
Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 1 нояб. 2012 в 08:44
tol64:
Поиск не работает? В два клика нашёл. ))

японский Бог. 

75 кредитов за это? :-)

я прошу 19 за красивую панельку. : И то думаю дорого что ли... 

Ссыль дал на данный маркет. 

 Лучше ссылку удалю

но в сравнении  VirtualTradePad "Signals style" намного красивее и лучше. 

---
--- | 1 нояб. 2012 в 09:38
Vladon:

японский Бог. 

так там вроде как самому можно панель строить свою.

она информационная, с пользовательским набором инфы

Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 1 нояб. 2012 в 09:41
sergeev:

так там вроде как самому можно панель строить свою.

она информационная, с пользовательским набором инфы

а ну я понял, т.е. выставлять свои сигналы.

Хм..Спасибо подумаем. хорошая идея.

Но я бы все равно не просил бы 75...

