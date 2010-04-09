BullBea Display
- Индикаторы
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Версия: 1.0
- Активации: 5
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
-
Название индикатора: BullBear Display
-
Версия: 1.00
-
Разработчик: Éverton Messias
-
Компания: MT5TOOLSLAB
-
Тип: Индикатор графика
-
Рынок: Форекс, Акции, Фьючерсы, Криптовалюты
2. ОПИСАНИЕ
BullBear Display — визуальный индикатор, показывающий в реальном времени:
-
Силу быков (покупателей)
-
Силу медведей (продавцов)
-
Доминирование на рынке (кто контролирует цену)
Индикатор отображает эту информацию в верхнем левом углу графика, позволяя быстро анализировать настроения рынка.
3. УСТАНОВКА
-
Сохраните BullBear_Display.mq5 в: \MQL5\Indicators\
-
Перезапустите MetaTrader 5
-
В окне "Навигатор" найдите в "Пользовательские индикаторы"
-
Перетащите на нужный график
4. ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
-
PeriodBuySell (По умолчанию: 13): Период для расчета EMA. Меньшие значения дают более чувствительные сигналы, большие — более сглаженные.
5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СИГНАЛОВ
-
Доминирование: Быки: Покупатели контролируют рынок
-
Доминирование: Медведи: Продавцы контролируют рынок
-
Доминирование: Сбалансировано: Баланс между покупателями и продавцами
6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ
-
M1-M15: 8-13 (Скальпинг/дейтрейдинг)
-
M30-H1: 13-21 (Дейтрейдинг)
-
H4-D1: 21-34 (Свинг-трейдинг)
-
Недельный: 34-55 (Долгосрочный)