BullBea Display

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  • Название индикатора: BullBear Display

  • Версия: 1.00

  • Разработчик: Éverton Messias

  • Компания: MT5TOOLSLAB

  • Тип: Индикатор графика

  • Рынок: Форекс, Акции, Фьючерсы, Криптовалюты

2. ОПИСАНИЕ

BullBear Display — визуальный индикатор, показывающий в реальном времени:

  • Силу быков (покупателей)

  • Силу медведей (продавцов)

  • Доминирование на рынке (кто контролирует цену)

Индикатор отображает эту информацию в верхнем левом углу графика, позволяя быстро анализировать настроения рынка.

3. УСТАНОВКА

  1. Сохраните  BullBear_Display.mq5  в:  \MQL5\Indicators\

  2. Перезапустите MetaTrader 5

  3. В окне "Навигатор" найдите в "Пользовательские индикаторы"

  4. Перетащите на нужный график

4. ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

  • PeriodBuySell (По умолчанию: 13): Период для расчета EMA. Меньшие значения дают более чувствительные сигналы, большие — более сглаженные.

5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СИГНАЛОВ

  • Доминирование: Быки: Покупатели контролируют рынок

  • Доминирование: Медведи: Продавцы контролируют рынок

  • Доминирование: Сбалансировано: Баланс между покупателями и продавцами

6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

  • M1-M15: 8-13 (Скальпинг/дейтрейдинг)

  • M30-H1: 13-21 (Дейтрейдинг)

  • H4-D1: 21-34 (Свинг-трейдинг)

  • Недельный: 34-55 (Долгосрочный)

