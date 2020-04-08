A2SR MT5 for Smarter Trading Decision

Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R).
Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений
+ Объекты, совместимые с EA.
Основные преимущества
Опережающие фактические уровни SR (без задержек, без перерисовки)
После многих лет доказанной надежности на MT4 с 2014
года, - A2SR теперь доступен для MetaTrader 5.
Он дает трейдерам исключительное преимущество с опережающим, неперерисовывающимся индикатором для определения фактических уровней поддержки и сопротивления - до того, как цена достигнет их.
A2SR вычисляет поддержку и сопротивление заранее - до того, как цена достигнет их - что позволяет трейдерам с уверенностью планировать сделки.
Подлинная концепция, которую вы не найдете больше нигде.
Созданный на основе уникального подхода, который никогда не публиковался и не распространялся ни в каких средствах массовой информации,
A2SR переопределяет способ определения поддержки и сопротивления.
Экономит ваше время и оттачивает вашу стратегию.
Больше не нужно тратить часы на рисование линий или угадывание уровней. A2SR наглядно представляет все, позволяя вам сосредоточиться на создании точных торговых планов и их эффективном выполнении.
Подходит для всех трейдеров — от новичков до профессионалов.
Независимо от того, только начинаете ли вы или уже торгуете профессионально, A2SR придает вашим решениям ясность и уверенность.
Высокоэффективен для дневной торговли и свинг-трейдинга.
Рекомендуемые таймфреймы для торговых планов: M30, H1 и H4.
Основные характеристики
Фактические уровни SR (поддержка — спрос и сопротивление — предложение).
Автоматически отображаются на графике.
+ Первые касания часто заставляют цену разворачиваться
+ Повторные касания сигнализируют о потенциальных прорывах и продолжении.
Анализ сильных прорывов.
A2SR имеет подлинный автоматический шаблон, который обнаруживает ранние признаки потенциальных сильных прорывов
+ Будьте среди первых, кто распознает мощные рыночные движения
Настроение рынка (MS).
+ Помогает избегать вводящих в заблуждение сигналов от основных экономических новостей.
+ При определенных условиях MS даже порекомендует не открывать никаких позиций — мощный фильтр риска
Сила рыночной валюты (MCS).
+ Анализ в реальном времени 8 основных валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD
+ Гистограмма и процентные индикаторы показывают самые сильные и самые слабые валюты
+ Повышает точность, объединяя сильные и слабые, и не вводит в заблуждение новостными выпусками.
Ежедневные и еженедельные ограничения ценового диапазона.
+ Проверенные прогнозные дневные/еженедельные уровни диапазона, где цены часто разворачиваются после волатильных движений
+ Идеально подходит для установки отложенных ордеров и ловли скачков — без необходимости смотреть на экран весь день.
Уведомления
Поддерживает push-уведомления (через мобильный MT5) и оповещения по электронной почте.
+ Никогда не упускайте ключевые торговые возможности, даже когда вы в отъезде.
Умная торговля начинается здесь
Независимо от того, торгуете ли вы волатильными новостными событиями или создаете структурированные свинговые установки, A2SR — ваш надежный технический помощник для более умных и быстрых торговых решений.
Совместимые с EA объекты — мощь встречается с автоматизацией.
A2SR для MT5 — это больше, чем просто умный визуальный индикатор,
+ это также источник машиночитаемых данных для автоматизированных торговых систем.
Объекты графиков, предоставляемые A2SR.
Все они представлены в виде именованных объектов графиков,
что делает их полностью доступными для использования вашим экспертным советником (EA):
Фактические уровни поддержки и сопротивления (SR) — как линии тренда и горизонтальные линии,
+ включая сильный прорыв и сильный прорыв
Текущий тренд (Swing),
Настроение рынка (MS) — включая индексы USDx и EURx,
Сила рыночной валюты (MCS) — процентная сила 8 основных валют.
Создайте своего собственного советника или наймите разработчика.
Вы (или ваш разработчик) можете запрограммировать советника на:
Обнаружение нетронутых уровней SR как сигналов входа (Buy Limit / Sell Limit)
Чтение рейтингов тренда и силы валюты, а также рыночных настроений в качестве торговых фильтров
Автоматическое выполнение сделок на основе ведущего анализа A2SR
Объединение точности A2SR с вашей стратегией автоматизации
Объединение лучшего из ручного анализа и алгоритмического исполнения
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Приготовьтесь испытать более умный способ торговли.
Примечание.
Данные графика могут потребовать полной перезагрузки при следующих условиях:
- MetaTrader 5 только что установлен.
- Вы используете новый номер счета.
- Вы используете старый счет, к которому давно не обращались.
- Вы открываете таймфрейм, который ранее никогда не открывался.
Поэтому при первом использовании A2SR при любом из вышеперечисленных условий рекомендуется обновить график - начиная с таймфрейма M1 до MN.