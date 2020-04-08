A2SR MT5 for Smarter Trading Decision

Current event: https://c.mql5.com/1/326/A2SR2025_NoMusic.gif

A2SR для MT5

Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R).





Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений

+ Объекты, совместимые с EA.





Основные преимущества

Опережающие фактические уровни SR (без задержек, без перерисовки)

После многих лет доказанной надежности на MT4 с 2014 года, - A2SR теперь доступен для MetaTrader 5.

Он дает трейдерам исключительное преимущество с опережающим, неперерисовывающимся индикатором для определения фактических уровней поддержки и сопротивления - до того, как цена достигнет их.





A2SR вычисляет поддержку и сопротивление заранее - до того, как цена достигнет их - что позволяет трейдерам с уверенностью планировать сделки.





Подлинная концепция, которую вы не найдете больше нигде.

Созданный на основе уникального подхода, который никогда не публиковался и не распространялся ни в каких средствах массовой информации,

A2SR переопределяет способ определения поддержки и сопротивления.





Экономит ваше время и оттачивает вашу стратегию.

Больше не нужно тратить часы на рисование линий или угадывание уровней. A2SR наглядно представляет все, позволяя вам сосредоточиться на создании точных торговых планов и их эффективном выполнении.





Подходит для всех трейдеров — от новичков до профессионалов.

Независимо от того, только начинаете ли вы или уже торгуете профессионально, A2SR придает вашим решениям ясность и уверенность.





Высокоэффективен для дневной торговли и свинг-трейдинга.

Рекомендуемые таймфреймы для торговых планов: M30, H1 и H4.

Основные характеристики

Фактические уровни SR (поддержка — спрос и сопротивление — предложение).

Автоматически отображаются на графике.

+ Первые касания часто заставляют цену разворачиваться

+ Повторные касания сигнализируют о потенциальных прорывах и продолжении.





Анализ сильных прорывов.

A2SR имеет подлинный автоматический шаблон, который обнаруживает ранние признаки потенциальных сильных прорывов

+ Будьте среди первых, кто распознает мощные рыночные движения





Настроение рынка (MS).

+ Помогает избегать вводящих в заблуждение сигналов от основных экономических новостей.

+ При определенных условиях MS даже порекомендует не открывать никаких позиций — мощный фильтр риска





Сила рыночной валюты (MCS).

+ Анализ в реальном времени 8 основных валют: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD

+ Гистограмма и процентные индикаторы показывают самые сильные и самые слабые валюты

+ Повышает точность, объединяя сильные и слабые, и не вводит в заблуждение новостными выпусками.





Ежедневные и еженедельные ограничения ценового диапазона.

+ Проверенные прогнозные дневные/еженедельные уровни диапазона, где цены часто разворачиваются после волатильных движений

+ Идеально подходит для установки отложенных ордеров и ловли скачков — без необходимости смотреть на экран весь день.





Уведомления

Поддерживает push-уведомления (через мобильный MT5) и оповещения по электронной почте.

+ Никогда не упускайте ключевые торговые возможности, даже когда вы в отъезде.





Умная торговля начинается здесь

Независимо от того, торгуете ли вы волатильными новостными событиями или создаете структурированные свинговые установки, A2SR — ваш надежный технический помощник для более умных и быстрых торговых решений.





Совместимые с EA объекты — мощь встречается с автоматизацией.





A2SR для MT5 — это больше, чем просто умный визуальный индикатор,

+ это также источник машиночитаемых данных для автоматизированных торговых систем.





Объекты графиков, предоставляемые A2SR.

Все они представлены в виде именованных объектов графиков,

что делает их полностью доступными для использования вашим экспертным советником (EA):





Фактические уровни поддержки и сопротивления (SR) — как линии тренда и горизонтальные линии,

+ включая сильный прорыв и сильный прорыв

Текущий тренд (Swing),

Настроение рынка (MS) — включая индексы USDx и EURx,

Сила рыночной валюты (MCS) — процентная сила 8 основных валют.

Создайте своего собственного советника или наймите разработчика.

Вы (или ваш разработчик) можете запрограммировать советника на:

Обнаружение нетронутых уровней SR как сигналов входа (Buy Limit / Sell Limit)

Чтение рейтингов тренда и силы валюты, а также рыночных настроений в качестве торговых фильтров

Автоматическое выполнение сделок на основе ведущего анализа A2SR

Объединение точности A2SR с вашей стратегией автоматизации

Объединение лучшего из ручного анализа и алгоритмического исполнения

Приготовьтесь испытать более умный способ торговли.

Планируйте свою торговлю, торгуйте по своему плану. Learn more :

Примечание.

Данные графика могут потребовать полной перезагрузки при следующих условиях:

MetaTrader 5 только что установлен.

Вы используете новый номер счета.

Вы используете старый счет, к которому давно не обращались.

Вы открываете таймфрейм, который ранее никогда не открывался.

Поэтому при первом использовании A2SR при любом из вышеперечисленных условий рекомендуется обновить график - начиная с таймфрейма M1 до MN.