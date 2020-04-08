



* В связи с достоверностью данных по всем основным валютам, рекомендуется использовать графики в режиме реального времени.





UEX Pure USD Euro Index:

Описание на английском языке: https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Что такое





Откройте для себя реальный пульс рынка Форекс с Pure USD & Euro Index

— инновационным индикатором, который действительно выявляет скрытые сильные и слабые стороны двух самых влиятельных валют мира.





Вместо того, чтобы полагаться на одну пару, например, EURUSD, этот инструмент измеряет совокупную динамику доллара США и евро

по нескольким основным парам, обеспечивая четкое и сбалансированное представление об истинных настроениях рынка.





Объединяя данные по всем основным парам USD и евро,

этот индикатор создает синхронизированные графики индексов, отражающие реальные движения валют,

а не только колебания одной пары.

Вы мгновенно увидите и получите уведомление, когда доллар доминирует, когда евро наносит ответный удар,

и получите представление о смене баланса между этими двумя валютами, часто за несколько минут до реакции рынка.

Эта концепция станет вашим надежным инструментом для работы на рынке.

Индекс Pure USD & Euro позволяет трейдерам предвидеть изменения тренда,

фильтровать ложные сигналы и согласовывать свои стратегии с реальными межрыночными потоками.





Торгуете ли вы вручную или используете автоматизированные системы, он предлагает прозрачный инструмент подтверждения,

работающий на всех таймфреймах и в любых рыночных условиях.





Это не просто трюк с перерисовкой или производная от единого ценового потока,

— это математически точная индексная модель, тщательно разработанная для трейдеров, которым нужна точность и достоверность.





Если вы ищете прочную основу для своей торговой стратегии, это ваше преимущество.