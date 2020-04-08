UEX Pure USD Euro Index
- Индикаторы
- Yohana Parmi
- Версия: 3.30
- Обновлено: 4 ноября 2025
- Активации: 5
* В связи с достоверностью данных по всем основным валютам, рекомендуется использовать графики в режиме реального времени.
Что такое UEX Pure USD Euro Index:
Описание на английском языке: https://www.mql5.com/en/market/product/152936
Откройте для себя реальный пульс рынка Форекс с Pure USD & Euro Index
— инновационным индикатором, который действительно выявляет скрытые сильные и слабые стороны двух самых влиятельных валют мира.
Вместо того, чтобы полагаться на одну пару, например, EURUSD, этот инструмент измеряет совокупную динамику доллара США и евро
по нескольким основным парам, обеспечивая четкое и сбалансированное представление об истинных настроениях рынка.
Объединяя данные по всем основным парам USD и евро,
этот индикатор создает синхронизированные графики индексов, отражающие реальные движения валют,
а не только колебания одной пары.
Вы мгновенно увидите и получите уведомление, когда доллар доминирует, когда евро наносит ответный удар,
и получите представление о смене баланса между этими двумя валютами, часто за несколько минут до реакции рынка.
Эта концепция станет вашим надежным инструментом для работы на рынке.
Индекс Pure USD & Euro позволяет трейдерам предвидеть изменения тренда,
фильтровать ложные сигналы и согласовывать свои стратегии с реальными межрыночными потоками.
Торгуете ли вы вручную или используете автоматизированные системы, он предлагает прозрачный инструмент подтверждения,
работающий на всех таймфреймах и в любых рыночных условиях.
Это не просто трюк с перерисовкой или производная от единого ценового потока,
— это математически точная индексная модель, тщательно разработанная для трейдеров, которым нужна точность и достоверность.
Если вы ищете прочную основу для своей торговой стратегии, это ваше преимущество.
Индекс Pure USD & Euro — потому что истина рынка начинается с его валют.
UEX лучше всего использовать на следующих валютных парах: EURUSD и USDCHF, H1
Прежде чем использовать индикатор UEX, убедитесь, что на вашем счете MT5 есть следующие валютные пары:
//--- pair list used in index calc string USD_pairs[] = {"EURUSD"+suffix,"USDJPY"+suffix,"GBPUSD"+suffix,"USDCAD"+suffix,"USDSEK"+suffix,"USDCHF"+suffix}, EUR_pairs[] = {"EURUSD"+suffix,"EURGBP"+suffix,"EURJPY"+suffix,"EURSEK"+suffix,"EURCHF"+suffix};