Result

Ottiene la copia della struttura del risultato dell' ultima richiesta.

void  Result(
   MqlTradeResult&  result      // riferimento
   ) const 

Parametri

result

[out]  Riferimento alla struttura di tipo MqlTradeResult.

Valore di ritorno

Nessuno.