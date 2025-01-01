DocumentaçãoSeções
Result

Obtém a cópia da estrutura do resultado do último pedido.

void  Result(
   MqlTradeResult&  result      // reference
   ) const 

Parâmetros

result

[Out]  Referente a estrutura do tipo MqlTradeResult.

Valor de retorno

Nenhum.