Result

Obtiene la copia de la estructura del resultado de la última petición.

void  Result(
   MqlTradeResult&  result      // referencia
   ) const 

Parámetros

result

[out]  Referencia a la estructura de tipo MqlTradeResult.

Valor devuelto

Ninguno.