Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTradeResult 

Result

Retourne une copie de la structure des résultats de la dernière requête.

void  Result(
   MqlTradeResult&  result      // référence
   ) const 

Paramètres

result

[out]  Référence à une structure de type MqlTradeResult.

Valeur de retour

Aucune.